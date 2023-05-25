15 gün aralıkla iki seçim, Türkiye için özgün bir tecrübe. Seçmen davranışlarının kısa süre içinde nasıl şekillendiği, kampanya dili ve mesajları itibariyle tutturulan yollardan hangisinin başarıya götürdüğü başta olmak üzere pek çok sorunun cevabını bulmamıza da yardımcı olacak.Türkiye birElbette, kampanya dönemleri oldukça gergin geçebiliyor. Uzayan seçim takvimi de toplumun tamamının siyasetle haşır neşir olma katsayısını ve stresini de artırabiliyor. Hatta aşırı siyasi doz nedeniyle tartışmalardan bunalanlara da rastlanıyor.... Önümüzdeki günlerde hepimizi ilgilendiren ana meselekibri ilekaygısı arasında konumlanan kitleleri ve duygularını yönetmek olacak. Şu ana kadar siyasi dilin keskinliği, tansiyonun yüksekliği, toplum katmanları açısından iddia edildiği gibi ayrışmaya hatta kutuplaşmaya evrilmedi. Farklı siyasi mahalleler birbiri ile atışsa bile selamı sabahı kesmedi. Ki burası hakikaten önemli!... Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turu sonrası yoğunlaşan paylaşımlar bize gösterdi ki... Siyasi sahadaki sert rekabet, toplumun değişik gruplarındahissini kabartabiliyor. Maalesef kutuplaşma söylemi, sosyolojik gerçekliğe dönüşmenin sınırına kadar gelebiliyor.... Seçim ortamının söz düellolarını da aşan bir psikoloji ile kendi kabuğuna çekilme, bir diğeri ile alışverişi en aza indirme, yaşamsal sürdürülebilirliğine dair endişe duyma hali adeta kurumsallaşıyor!Kida son mitinglerindegüçlübir şekilde tekrarlıyor, örnekleri ile izah ediyor.(Bkz. Hatay/Defne Hastanesi ve ilçedeki siyasaltercihler)... AK Parti kimliği ile hareket ettiği izlenimi veren kimi isimlerin (bürokratlar dâhil) beyan ve davranışları, tekil örnekten çıkıyor, genellemeye konu yapılıyor. Böylece, mahalleler arasındaki marj açılıyor. 21 yıldır kırık kalp sendromu yaşayan vatandaşlar ise kendi kendilerini doğrulayan kehanetlerine inanıp öylece dar zihni kalıplarda yaşamaya yöneliyor!CHP genel merkezi, tam manasıyla iktidara gelme umudu veren politikalar üretmeden, salt Erdoğan'a karşı pozisyon almayı yeterli sayıyor. Böylece... Seçmen kitlesine sadece iktidar hayali satıyor. Daha doğrusu şişirilmiş beklenti yaratıyor fakat altından kalkamıyor.Hem CHP yetkilileri hem CHP'li seçmenler yerli ve milli politikaları sahiplenen milliyetçi mukaddesatçı kesimlere dönüktarzı ifadeler, CHP'ye oy atması umulan alternatif tabanı ürkütüyor.Bilhassa'nun Erdoğan zıtlığı üzerine bina ettiği siyaseti, muhalif seçmene, daha çok gençlere ve kadınlara, O'nuolarak gösteriyor.türü vurgularla toplumun en dinamik, en üretken kesimleri, siyaseten kemikleştirilirken geleceğe dair ümitleri kırılıyor!... Muhalif seçmen, kendisinden ne istendi ise yerine getiriyor. HDPKK ile işbirliğine, FETÖ ile paslaşmalara, CHP zihniyeti ile kavgalı partilerle vekillik dağıtılmasına bile katlanıyor. Ama sorumluluğu Kılıçdaroğlu'nda değil de Erdoğan'da arıyor!Analizi derinleştirmek mümkün. Sanırım bu kadarı da meramı anlatmaya yeterli olur......Sn. Cumhurbaşkanının,olarak konumlanması,günlük siyasetin yıpratıcı akımlarındansıyrılması, Millet İttifakı'na bel bağlasa da ocephedeki azgın azınlıktan ve müzmin muhaliflerdenayrışan vatandaşlarla bağını güçlendirmesi,hatta bu sıralar belirginleşen kapsayıcısöylemlerini daha da takviye etmesi,için herzamankinden de değerli.