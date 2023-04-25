25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu Eser siyaseti mi, Kimlik siyaseti mi?
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Eser siyaseti mi, Kimlik siyaseti mi?

Eser siyaseti mi, Kimlik siyaseti mi?

25.04.2023, Salı
An itibariyle iki siyaset ekolü çarpışıyor. Bir yanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ısrarla takip ettiği "eser siyaseti" ve "mitingler, açılışlar vesilesiyle vatandaşla canlı temas" modeli...
Diğer yanda ise "kimlik siyaseti" merkezli, "video mesaj ve popülist vaat destekli" kanaat belirleme modeli...
Fotoğrafın ön yüzünde görünenler şunlar:
Milli Uydu İmece. Türkiye'nin otomobili TOGG. Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı. Karadeniz Gazı. TCG Anadolu Gemisi. Yerli Altay Tankı. Kocaeli Şehir Hastanesi. Temeli atılan binlerce deprem konutu. Teslimatı yapılan köy evleri. Ankara-Sivas Hızlı Treni. Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Kadınlar ve gençler için kaynağı belli somut projeler... Ayrıca problemleri çözülen EYT'liler, sözleşmeliler, taşeronlar, mevsimlik işçiler... Özel olarak ele alınan asgari ücretliler ve emekliler...
Fotoğrafın arka yüzünde görünenler ise...
Terör örgütü PKK'dan ayrışmayan dağdaki Kürt kimliğine mavi boncuk. Herkesin bildiği sır olan Alevi aidiyetine vurgu. Çok başlı ve çok parçalı yönetim önerisi. Hayali uluslararası sermaye getirme sözü. Ülkenin iş insanlarını suçlu ilan etme ve yatırımcıyı ürkütme tarzı. Şehircilik ve sosyal politikalardan sorumlu olduğu duyurulan ve ayar verilerek alt kadroya çekilen İstanbul ve Ankara belediye başkanları. Bugünden bakanlıkları ve kamu kadrolarını paylaşan güç odakları. Yabancı devletlerin desteğine bel bağlayan ittifak ortakları...

***

Şunu gönül huzuruyla söyleyebiliriz ki... "Sırf değişim için değişim istemek" umut gibi sunulsa da hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. Değişimin, "içerikli olması" esastır. 14 Mayıs'a giderken bizdeki muhalif arayış, değişim talebine değil, "intikam ateşine ve rövanşizme" denk düşüyor.
Türkiye tecrübesi ile sabittir ki...
Mantık zincirinden kopan, duygusal yoğunluklu savrulmalar, sadece karşıtlık üretir. Ve astarı yüzünden pahalı olur.
Evet...
2018'den bu yana... Kur şoku, pandemi şoku, enflasyon şoku, deprem şoku yaşayarak Nisan 2023'e geldik. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde milletçe büyük direnç gösterdik. Bu nedenle... Mayıs 2023 ve sonrası...
Ya şoklara dayanıklı Türkiye'nin seçimi olacak ya da şoklanınca şoke olanları tercihin bedeli!..
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP algoritma ekibinin amacı ne olabilir? 22.04.2023 Cumartesi
Çözüm süreci dönemi ile çözülme vaadinin farkları... 20.04.2023 Perşembe
Finans Merkezi deyip geçmemek lazım! 18.04.2023 Salı
Macron, AB’nin özerklik arayışı ve Türkiye’nin özgün konumu... 15.04.2023 Cumartesi
359.7 milyon lira HDP’den alınabilir mi? 13.04.2023 Perşembe
Türkiye Yüzyılı’nın şafağında… 12.04.2023 Çarşamba
Üç aşamalı seçim süreci ve son düzlükteki sorular... 11.04.2023 Salı
Ortak liste... Fırsatlar, handikaplar 08.04.2023 Cumartesi
Kıl payı değil açık ara seçim! 06.04.2023 Perşembe
Yaşadığı gibi inanmak, inandığı gibi yaşamak! 04.04.2023 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA