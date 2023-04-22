Hatırlanacağı üzere 2018 yılındaki seçimlerde CHP'nin en büyük fiyaskosu, sandıklardan doğru ve düzenli veri akışını sağlayamaması olmuştu. Hatta o günkü CHP adayı4 milyon oya karşılık gelen 13 bin sandıkta gözlemci görevlendirilmediğini öne sürmüş, sonradan kanlı bıçaklı hale geldiği CHP Genel Merkezi ise 1.675 sandıkta müşahit bulundurulmadığını ama sandıkların yüzde 98'ine hâkim olunduğunu savunmuştu.5 yıl önce CHP'nin sandık veri işleme sürecini yöneten Genel Başkan Yardımcısıbugün de aynı işin başında. Adıgüzel,noktasında geçmişten ders almışa benziyor!

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Ankara kulislerinde, Onursal Bey'in koordinasyonunda Selin Hanım'ınyakın ilgisinde, Bilkentliler başta olmak üzere üniversiteli gençlerin desteği ile Ankara'da, Konya yolu manzaralı bir merkez kurulduğu konuşuluyor. Elbette, bu tarz seçim izleme ekibi kurulması normal. Ama bu ekibin geliştirmekte olduğu öne sürülen algoritma ve/veya yazılım üzerinden sandık sonuçlarına dair yönlendirici veri paylaşımı suretiyle gerektiğinde kamuoyunun manipüle edileceğine dair iddialar hafife alınmamalı! Zira veri takip, işleme ve analiz faaliyeti ile eğilip bükülmüş veri paylaşımı arasında toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı açısından büyük farklar var.Ben, seçmenin feraseti sayesinde cumhurbaşkanı seçiminin, bir tereddüde yer vermeyecek hassasiyette ve belli oy farkıyla sonuçlanacağını öngörüyorum.İkinci kez,denmesi neredeyse mukadder olsa da seçmende kuşku yaratılmasına asla geçit verilmemeli!