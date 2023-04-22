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OKAN MÜDERRİSOĞLU
CHP algoritma ekibinin amacı ne olabilir?

CHP algoritma ekibinin amacı ne olabilir?

22.04.2023, Cumartesi
Hatırlanacağı üzere 2018 yılındaki seçimlerde CHP'nin en büyük fiyaskosu, sandıklardan doğru ve düzenli veri akışını sağlayamaması olmuştu. Hatta o günkü CHP adayı Muharrem İnce, 4 milyon oya karşılık gelen 13 bin sandıkta gözlemci görevlendirilmediğini öne sürmüş, sonradan kanlı bıçaklı hale geldiği CHP Genel Merkezi ise 1.675 sandıkta müşahit bulundurulmadığını ama sandıkların yüzde 98'ine hâkim olunduğunu savunmuştu.
5 yıl önce CHP'nin sandık veri işleme sürecini yöneten Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bugün de aynı işin başında. Adıgüzel, "Seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyonun ne şekilde işletileceği" noktasında geçmişten ders almışa benziyor!
Kaldı ki seçim güvenliği ve sandığın güvenilirliği adına olması gerekenler belli: Sandığa atılan oyla, sandıktan çıkan oyun birebir örtüşmesi ve bu amaçla bütün partilerin üstüne düşeni yerine getirmesi. Sandığa sahip çıkması, sandık sonuçları ile YSK'ya ulaşan tutanakların sağlamasını yapması, kesintisiz veri iletimine ilişkin tedbirleri alması…

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Şimdi gelelim bam teline…
Ankara kulislerinde, Onursal Bey'in koordinasyonunda Selin Hanım'ın (Böke) yakın ilgisinde, Bilkentliler başta olmak üzere üniversiteli gençlerin desteği ile Ankara'da, Konya yolu manzaralı bir merkez kurulduğu konuşuluyor. Elbette, bu tarz seçim izleme ekibi kurulması normal. Ama bu ekibin geliştirmekte olduğu öne sürülen algoritma ve/veya yazılım üzerinden sandık sonuçlarına dair yönlendirici veri paylaşımı suretiyle gerektiğinde kamuoyunun manipüle edileceğine dair iddialar hafife alınmamalı! Zira veri takip, işleme ve analiz faaliyeti ile eğilip bükülmüş veri paylaşımı arasında toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı açısından büyük farklar var.
Bütün bunlara rağmen…
Ben, seçmenin feraseti sayesinde cumhurbaşkanı seçiminin, bir tereddüde yer vermeyecek hassasiyette ve belli oy farkıyla sonuçlanacağını öngörüyorum.
Yani…
İkinci kez, "Adam kazandı" denmesi neredeyse mukadder olsa da seçmende kuşku yaratılmasına asla geçit verilmemeli!
NOT: Bayramınız mübarek olsun. Bayram tadında günleriniz eksik olmasın.
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