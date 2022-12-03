Bilmem dikkatinizi çekti mi? Son günlerde şehirlerdeki reklam panolarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile birlikte "Doğruya doğru" mesajı veriliyor. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye Yüzyılı perspektifine eşlik edecek, 2023 seçimlerinin temasını oluşturacak siyasal kampanyanın ana hatları şekilleniyor.

Sahi, "Doğruya doğru" vurgusu ile ne hedefleniyor?

Biraz araştırınca görülüyor ki... Hükümet sistemi değişikliği sonrası devlet idaresinde taşları yerli yerine oturtmaya çalışan Türkiye, Erdoğan önderliğindeki yürüyüşün gerekliliği ve önemine odaklanacak.

Her şeyden önce...

"Doğruya doğru" dediğiniz anda bir istikamet, hatta taraf belirlemiş oluyorsunuz. Yani, yerinizi ve tercihinizi doğrudan yana tayin ediyorsunuz.

İkinci olarak...

Muhakeme sürecinizi "doğruya doğru" ekseni üzerinden işlettiğinizde aklınızı ve vicdanınızı aynı anda değerlendirmelerinize katıyorsunuz. Böylece, "Hakkını inkâr etmeyelim. Doğruya doğru. Erdoğan iradesini sergiledi, mücadeleden kaçmadı, halka hizmeti Hakk'a hizmet gördü. Ülkenin çehresini değiştirdi" sonucuna varıyorsunuz.

Ve nihayet...

"Doğruya doğru" demekle, "Eğri oturup doğru konuşalım" noktasına da geliyorsunuz. İster istemez 20 yıllık büyük resme bakıyorsunuz. Güncel sorunlar veya tekil problemler nedeniyle yılların emeğini, gayretini bir kalemde silip atamıyorsunuz.

Kanımca AK Parti için seçim dönemi...

Cumhuriyet kazanımlarını göz ardı etmeden ve cumhuriyet değerleri ile karşı karşıya gelmeden, çeyrek asra varan birikimin ağır basacağı, değişim ve dönüşümün anlatılacağı, en geniş siyasal kapsama alanının hedeflendiği, eser ve hizmet söyleminin tercih edildiği, sürükleyici güç rolü ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön planda olduğu, küresel büyük sınamalar karşısında liderlik faktörünün öneminin zihinlere yerleştirildiği, etap etap ilerleyen hem rasyonel mesajların hem de hissiyatın beraberce işlendiği etkinliklere sahne olacak.

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İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN...



Türkiye'nin en büyük zenginliği nedir?

Elbette, "İnsan kaynağıdır!" Bilhassa genç ve dinamik nüfusudur...

Gençlerin ve beyaz yakalıların ülkeden ayrılmayı, yurtdışında iş aramayı öncelediğinin her fırsatta gündeme getirildiği bugünlerde, dikkate değer bir zirvenin haberini vermek isterim.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul HR Forum, 5-6 Aralık 2022'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini uluslararası katılımcılarla bir araya getirerek tecrübe paylaşımını amaçlayan Forum'da; "Yenilik, başarı ve refahın merkezinde insanın gelişimi ve insani gelişim" konuları işlenecek.

Yaklaşık 3 bin katılımcının buluşması beklenen Forum'a, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nden temsilciler de katkı verecek.

Özel sektör insan kaynakları profesyonellerinin, üniversitelerin kariyer merkezi sorumlusu hocaların, iş ve meslek yönlendiricileri ile rehberlik ve psikolojik danışmanların, arayış içindeki gençlere, iş yaşamında kulvar değiştirmek isteyenlere, güncel trendleri merak edenlere eşsiz fırsatlar sunacağını, tanıma ve tanışma ortamı yaratacağını düşünüyorum.

Şimdiden bir kenara not etmenizi öneririm.