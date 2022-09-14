Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi, dün tarihi günlerinden birine daha tanıklık etti. "" büyük heyecan dalgasına sahne oldu. Şehit yakınları ve gaziler, gençler, engelliler, emekliler, TOKİ projelerinde çalışan işçiler, memurlar… Toplumun hemen her kesiminden temsilciler oradaydı. Cumhurbaşkanı'ın, "" sözü günün mana ve ehemmiyetinin kısa özeti gibiydi.Sade vatandaş dediğimiz, o güzel insanlar Başkan Erdoğan'ın gözünün içine bakıyorlar. Bu, alışılmış sevginin de ötesinde bir tablo. Neden? Çünkü Erdoğan, onlar için çok şey ifade ediyor. Kendilerinden biri olarak görüyor, dertlerinin çözüm ortağı olarak saygı ve hürmet besliyorlar." misyonu ile Erdoğan'ı, güncel tartışma ve yorumların dışında tutuyorlar. Adeta, Erdoğan'la birlikte "h" düşünüyor, yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Hatta Erdoğan oldukça çare olduğu gerçeğini de tüm samimiyetleri ile dışa vuruyorlar.Burada bir de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Dün hamaset dozu yüksek bir konuşma yaptı yapmasına da… Kurum'u şimdiye kadar takip ettiği, millet ve icraat odaklı çabaları özgün bir siyasi konuma taşıdı. Nitekim, birileri özellikle muhalif odaklar şer peşinde koşarken, hükümet olarak hayır peşinde koşmaktan asla vazgeçmediklerini anlatırken aslında AK Parti'nin fabrika ayarlarından mesajlar da verdi.2023-2028 yıllarına yayılan 900 milyar lira başlangıç bütçeli bu dev hamle, 2 trilyon lirayı aşan ekosistemi de harekete geçirecek.81 ilde ve tüm ilçelerde yerel ekonomi de hareketlenecek.20 yıla kadar yayılan vadelerle, makûl taksitlerle daire, dükkân, arsa sahibi olabilecek insanlar hem geleceğe güven duyacak hem de hayata sıkı sıkıya bağlanacak." diyen, "" diye iç geçiren gerçek ihtiyaç sahipleri, piyasa spekülatörlerinin insafına terk edilmeyecek.Aynı zamanda mahalle kültürü yeşertilecek. Yatay mimarisi ve sosyal donatıları ile çağdaş yaşamın tüm imkânları, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bu ülkenin en fazla bedel ödeyen garibanlarına sunulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül 2022'de bir inşaat projesinin müjdesini değil gönül köprüleri kuran devlet-millet kaynaşmasının mega projesini açıklamış oldu!