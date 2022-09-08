Kabul, enflasyonist ortamda vatandaşlar daha çokYani, yaşadığı anı bilir. Geçim şartlarına bakar. Yorumlarını da eleştirilerini de kendi özel şartlarıyla şekillendirir....Fiyat ve kur oynaklığının yüksek olduğu dönemlerde, dikkat edilmesi gereken ana noktaÜlkeyi yönetenlerin meselelerin ve halkın yakınmasının ne kadar farkında olduğu, daha da önemlisi hangi tedbirleri aldığı belirleyici faktördür.Bakınız bugün, milletin bilmesi gereken gerçeklerin açık ve net olarak anlatılmasına ve fırsat buldukça tekrarına büyük ihtiyaç var.Küresel pandemi şokunun tümdünyada hayatı durdurduğu günlerde,Türkiye hem halk sağlığını önceledi hemde üretimin devamına ilişkin önlemlerihayata geçirdi. Nitekim sadece bu yılvergi indirimleri ve sübvansiyonlu enerjisatışları nedeni ile devlet tam 251 milyarlira vergi gelirinden vazgeçti. Birbaşka anlatımlaDünya, enerji krizi ile boğuşurken... Hali hazırda doğalgazın maliyet fiyatına göre, meskenlere yüzde 81, KOBİ'lere yüzde 75, elektrik santrallerine yüzde 13, sanayiye yüzde 8kaç kişi biliyor mesela?... Global piyasada doğalgaz fiyatlarındaki dramatik artış karşısında, Türkiye'deki iç piyasa satış bedeline en az yüzde 132 zam gerektiğini amavatandaşın öğrenmesinde fayda yok mu?21 milyon çalışanı kapsayan ve asgari ücretle birlikte asgari ücrete eşit kazançların da vergi dışı bırakılmasını sağlayan düzenleme sayesinde 91 milyar lira vergi geliri alınmadığı veya bu tutarın emekçilerin cebinde kaldığı sizce ne ölçüde hesaba katılıyor?Tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisi kesintisine son verildiği için 3 milyon çiftçiye 2,5 milyar civarında vergi iadesi yapıldığı hatırlanıyor mu?Daha önce basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafa vergi istisnası getirildiğini, yani vergi ödemesi kapsamı dışına alındığını yeri geldiğinde söylemek gerekmiyor mu?Düne kadar TÜİK verilerine güvenmediğini söyleyen çevreler bile Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüş eğilimi başlayacağını inkâr edemiyorlar.diyorlar demesine de gıda, enerji ve güvenlik krizlerinin sarstığı dünyada ayakta kalmanın maliyetini ve Türkiye'nin direncini bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Neden? Çünkü Erdoğan karşıtlığı onların mesleki faaliyeti ve geçim kapısı olmuş da ondan!......Bu kış hayli zorlu geçecek. Bilhassa Avrupa'yı kâbus dolu günler geceler bekliyor. Ortak hareket ve dayanışmayı simgelediği için adı Avrupa Birliği olsa bile batıda pek çok ülkenin enerji arz güvenliği derdine düştüğü ve bir diğerini görmediğini de bir gerçek.Şükür ki Türkiye bu açıdan pozitif ayrışan bir ülke. Kuşkusuz bizim de sorunlarımız var. Hatta enerji tasarrufunu biz de düşünmeli, uygulamalıyız. Ama liderlik farkı Türkiye'mizi, dünyadaki ve yakın çevremizdeki ciddi problemlerden uzak tutuyor.Vicdan sahibi her birey, şu an yaşadığı sıkıntılar yüzünden hemen dışa vuran tepkisini, etrafımıza ve geleceğe de bakarak sağduyu ile yönetmesi!