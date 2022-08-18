Devletler rasyonel yapılardır. Duygusal davranamaz ve varlıklarını sürdürmek adına çıkarlarını düşünür. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere Dışişleri Bakanlığı yapan'ın, Osmanlı-Rus Savaşı (1854-Kırım) sırasında söylediği o sözler, 1,5 asır sonra da değerini koruyor:Günümüzdeşeklini alan bu kural,modern devletlerin de takip ettiği çizgiyi oluşturuyor.Bugünlerde Türkiye'nin, Suriye politikasındaki dinamik gelişmeler hayli merak uyandırıyor. Daha doğrusu son 11 yılıbağlamında görmeye takıntılı çevreler,tarihi hafızayı yok sayarak,diye gürlüyor. Buyazının konusu, günah keçisi aramak üzerinedeğil. Suriye politikasının farklı evrelerindesorumluluk alan, ana istikameti tayin edenisimlerin konuşması gereken bir döneme giriyoruz. Lakin 2011 yılından bu yana öylesine kırılmalar yaşandı ki...Arap Baharı ile Ortadoğu'da yükselen hak ve özgürlük talepleri doğru okunmazsa,Suriye'de iç savaşın tohumları ekilirken, Türkiye'nin samimi yaklaşımı göz ardı edilirse,Cumhurbaşkanı'ınortada iken... Bu hassasiyetin sınırlarını zorlayan ve anlık dış konjonktürle birleştirerek fırsata çevirmek isteyen -dönemin özel temsilcisi, Dışişleri Bakanı ve Başbakanı-'nun ihtiraslı reçetesi her yönüyle analiz edilmezse,Davutoğlu'nun, Esed'le yaptığı 3 saatlik baş başa görüşmenin orijinali gün ışığına çıkmazsa,ABD'nin, rejime karşı kurduğu ittifak zinciri vehatırlanmazsa,Irak'ta, Şii Başbakan'nin, Sünnileri dışlayan uygulamaları ve Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen DEAŞ'ı doğuran, Suriye'ye taşıyan özgün koşullar yorumlanmazsa,Davutoğlu'nun, bir kabine toplantısı sırasında Suriye-Irak haritasını açıp bölgedeki farklı etnik unsurların yerleşim yerlerini göstererek, Akdeniz'e inen homojen Kürt bölgesi kurulmasının mümkün olmadığı fikrini paylaşma biçimi tam olarak açıklık kazanmazsa,Ankara ile yüzde 100 uyumlu Suriye politikası izleyen Fransa'nın, Paris'te patlatılan bombalar sonrası sadece DEAŞ'a odaklanmasına yol açan karanlık faaliyet aydınlatılmazsa,ABD eski Başkanı'nın basiretsizliğinin yanı sıra, Türkiye'nin önerdiğiplanına mesafeli duruşu bilinmezse,TSK'nin o günkü komuta kademesinin,ayak sürümesi dikkate alınmazsa,Esed, kimyasal silah kullandığındaABD'nin ikircikli tavrı bir kenara yazılmazsa,Şii hilali peşinde koşan İran'ınkartı ile Suriye sahasına girişi değerlendirilmezse,TSK'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ'den ayıklanma süreci yeni yeni başlarken... Suriye sınırında güvenliği sağlama, DEAŞ'ı temizleme ve terör koridorunu parçalama yönündeki siyasi kararı ancak uygulayabildiği akılda tutulmazsa,Rusya'nın, Suriye sahasında ABD'nin zafiyetini görerek, rejimden yana savaşın tarafı olmasının, sıcak denizlere ulaşıp Ortadoğu denklemine girmesinin detaylarına inilmezse,ABD'nin, YPG/PYD terör örgütünü, Suriye Demokratik Güçleri adı altında toplayıp DEAŞ terör örgütüne karşı PKK terör örgütünü kullanmasının sinsi stratejik boyutu irdelenmezse,Cenevre Müzakereleri, Astana ve Soçi Zirveleri'nin tutanakları ile Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı operasyonlarının objektif nedenleri masaya yatırılmazsa,AB'nin düzensiz göçle mücadele politikası ve Türkiye ile vardığı ama uygulamadığı mutabakat gündeme getirilmezse...