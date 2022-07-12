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Haberler Okan Müderrisoğlu Dünyanın durgunluğu, Türkiye’nin hazırlığı…
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Dünyanın durgunluğu, Türkiye’nin hazırlığı…

Dünyanın durgunluğu, Türkiye’nin hazırlığı…

12.07.2022, Salı
Ekonomi öyle bir alan ki dışarıdaki gelişmelerden doğrudan etkilenir ama ülke içinde insanlar sadece kendi hayatlarında yaşadıklarını bilir.
Şu anda, enflasyon tüm dünyanın sorunu. Üstelik gelişmiş ülkelerin enflasyonu baskılamak için aldığı parasal önlemler ve yüksek faiz politikası küresel ekonomik yavaşlama, ardından da enflasyonlu durgunluk yaratmaya aday! Evet, doğru okudunuz. Enflasyonu aşağıya çekmek için frene basan ülkelerde üretim çarklarının hız kesmesi mukadder. Bu ise istihdamla ve toplumsal huzurla ilgili kaygılar demek! Giderek artmakta olan global risklere, enerji ve gıda (tahıl) kaynaklı problemleri de eklediğinizde, dünya haritasında "kırmızı" ile işaretlenen, sosyoekonomik basıncın sürekli artmakta olduğu devletlerin hiç de azımsanmayacak sayıda olduğunu görüyorsunuz! Şükür ki Türkiye, cari sorunlarına rağmen küresel huzur endeksinde makul bir ortalamada konuşlanıyor.

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Türkiye demişken…
Elbette, yüksek enflasyonun kalıcı düşüş eğilimine girmesi büyük önem taşıyor. Nedeni gayet açık. Enflasyonist ortam sadece hane halkı satın alma düzeyini veya kamu bütçesini aşındırmakla kalmıyor, insani, ticari, ahlaki pek çok değeri de örseliyor. Yani, enflasyonun seyrine göre, parayı bir şekilde yerine koymak mümkün olsa da azalan güven ilişkisini hemen onarmak mümkün olamıyor. Tam da bu nedenle Hükümet, enflasyonu kontrol altına alacak ve toplumsal refahı destekleyecek politikaların eş anlı uygulanmasına çalışıyor.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, büyüme dinamiklerinin korunmasında düğümleniyor!
Bakınız…
Hayat standardına dair kaygılarla… (Allah kimseyi gördüğünden mahrum bırakmasın)
(Allah muhafaza) Reel sektörde, hizmetler sektöründe, tarımda üretime dair canlılığın durmasının doğuracağı sıkıntılar arasında kat be kat fark vardır! Bir başka anlatımla fırsat maliyeti çok fazladır.
İşte Türkiye'miz, dünyanın durgunluğa ve hatta küçülmeye doğru yol aldığı kavşağa, çarklarını döndürdüğü, istihdam yaratmaya devam ettiği bir performansla hazırlanıyor.
"Kusursuz Fırtına" misali yaklaşan bir döneme karşı ihtiyatlı olmakta fayda var. Hani derler ya
"Sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına!"
Özetle…
Üretken Türkiye, geleceğimizin teminatıdır!
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