Ekonomi öyle bir alan ki dışarıdaki gelişmelerden doğrudan etkilenir ama ülke içinde insanlar sadece kendi hayatlarında yaşadıklarını bilir.Şu anda, enflasyon tüm dünyanın sorunu. Üstelik gelişmiş ülkelerin enflasyonu baskılamak için aldığı parasal önlemler ve yüksek faiz politikası küresel ekonomik yavaşlama, ardından da enflasyonlu durgunluk yaratmaya aday! Evet, doğru okudunuz. Enflasyonu aşağıya çekmek için frene basan ülkelerde üretim çarklarının hız kesmesi mukadder. Bu ise istihdamla ve toplumsal huzurla ilgili kaygılar demek! Giderek artmakta olan global risklere, enerji ve gıda (tahıl) kaynaklı problemleri de eklediğinizde, dünya haritasındaile işaretlenen, sosyoekonomik basıncın sürekli artmakta olduğu devletlerin hiç de azımsanmayacak sayıda olduğunu görüyorsunuz! Şükür ki Türkiye, cari sorunlarına rağmen küresel huzur endeksinde makul bir ortalamada konuşlanıyor.

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Elbette, yüksek enflasyonun kalıcıdüşüş eğilimine girmesi büyük önemtaşıyor. Nedeni gayet açık. Enflasyonistortam sadece hane halkı satınalma düzeyini veya kamu bütçesiniaşındırmakla kalmıyor, insani, ticari,ahlaki pek çok değeri de örseliyor. Yani,enflasyonun seyrine göre, parayı birşekilde yerine koymak mümkün olsa daazalan güven ilişkisini hemen onarmakmümkün olamıyor. Tam da bu nedenleHükümet, enflasyonu kontrol altınaalacak ve toplumsal refahı destekleyecekpolitikaların eş anlı uygulanmasınaçalışıyor.Burada dikkat edilmesi gereken nokta, büyüme dinamiklerinin korunmasında düğümleniyor!Hayat standardına dair kaygılarla… (Allah kimseyi gördüğünden mahrum bırakmasın)(Allah muhafaza) Reel sektörde, hizmetler sektöründe, tarımda üretime dair canlılığın durmasının doğuracağı sıkıntılar arasında kat be kat fark vardır! Bir başka anlatımla fırsat maliyeti çok fazladır.İşte Türkiye'miz, dünyanın durgunluğa ve hatta küçülmeye doğru yol aldığı kavşağa, çarklarını döndürdüğü, istihdam yaratmaya devam ettiği bir performansla hazırlanıyor.misali yaklaşan bir döneme karşı ihtiyatlı olmakta fayda var. Hani derler yaÜretken Türkiye, geleceğimizin teminatıdır!