07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu Bir kongre... Bir makale... Birden çok kandırmaca...
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Bir Kongre... Bir Makale... Birden çok kandırmaca...

Bir kongre... Bir makale... Birden çok kandırmaca...

07.07.2022, Perşembe
Sanki silahların gömüleceği ve siyaset yolunun tercih edileceği sözü hiç verilmemiş gibi...
Sanki Rojova dedikleri Suriye'nin kuzeyinde kurulacağını hayal ettikleri kantonal yapıya bel bağlamamışlar gibi.
Sanki emperyalist güçlerin hamiliğinde Akdeniz'e açılan -sözde- Kürt devleti peşinden koşmamışlar gibi.
Sanki alan hâkimiyeti iddiası ile ülkenin bir bölümünde özerklik(!) ilan etmeyi denememişler gibi.
Sanki çukur-hendek olayları hiç yaşanmamış, askerimiz, polisimiz Türkiye-Irak-Suriye üçgenindeki kirli tezgâhı bozmak için canlarını feda etmemiş gibi.
Sanki Kobani olayları bahanesi ile Kandil'in talimatına direnemeyen Selahattin Demirtaş, bölgesel kanlı etnik kalkışmanın fitilini ateşlememiş gibi.
Sanki Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için verdiği onurlu mücadelenin, acılı bekleyişinin bir değeri yokmuş gibi.
Sanki derin ABD, DEAŞı bitirme senaryosu altında terör örgütü PKK'nın 2,0 versiyonu olan YPG/ PYD üzerinden yeni oyunlar kurgulamıyor gibi.
Sanki HDP hakkında kapatma davası açılmasına kadar varan süreçler hiç yaşanmamış gibi.
Sanki 6'lı masa, 'Kürt kökenli seçmenin oyunu alacağım' diye HDP'ye siyasi kuma muamelesi yapmıyormuş gibi.
Sanki 2023'teki seçimde Kandil patentli politik görünümlü aktörler, 6'lı Masa'yı kullanarak, kurulmasını umdukları (!) karma hükümette yer alma pazarlığına girmemişler gibi...
Listeyi uzatmak mümkün...
Lakin...
Demokrasi, barış, özgürlük söylemi ağızlarına da davranışlarına da zerrece yakışmayan isimlere, mektuplarına, makalelerine inanmamızı, onlar adına güzelleme yapanlara ikna olmamızı kimse beklemesin!
Ne imiş, HDP yeni bir danışma kurulu oluşturmuş ve içinde bazı tanınmış isimler de varmış.
Ne imiş, Türkiye açılımı yapılacakmış.
Ne imiş, şiddet değil siyaset kanalları tercih edilmeliymiş.
Vs. vs. vs...
Ana ajanda değişmeyecek,
Oyuncular değişmeyecek,
Küresel güçlerin bölgesel planları değişmeyecek,
PKK'ya terör örgütü bile diyemeyen zihniyet hiç değişmeyecek,
Bölgesel meclis, bölgesel bayrak, bölgesel resmi dil, bölgesel kolluk gücü isteyen ayrılıkçı kodlar da değişmeyecek!
Ama...
İklim değişecek, Türkiye değişecek, devlet değişecek, milletin duruşu değişecek öyle mi!
Geçiniz bunları!
Böyle karmaşık hesaplara da gerek yok. Zira...
Muhafazakâr Kürt oylarının adresi AK Parti, etnik milliyetçi radikal Kürt oylarının adresi HDP olacak, eğer kaldı ise liberal Kürt oyları da DEVA/Gelecek arasında paylaşılacak, o kadar!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yine at izi, it izi meselesi! 05.07.2022 Salı
2023 öncesi küresel sistem Erdoğan’ı nasıl algılıyor? 02.07.2022 Cumartesi
NATO, ABD, Türkiye... Erdoğan Diplomasisi! 30.06.2022 Perşembe
Piyasa... Önlemler... Affedilmeyecek günahlar! 28.06.2022 Salı
5G teknolojisi, lobiler, tercihler! 25.06.2022 Cumartesi
Milli 5G teknolojisini gerçekleştirebiliriz 24.06.2022 Cuma
Dezenformasyon Yasası üzerine çeşitlemeler... 23.06.2022 Perşembe
Al İstanbul Belediyesi’ni vur 6’lı masaya... 21.06.2022 Salı
TÜSİAD safını belli etti, asıl mücadele şimdi başlıyor! 18.06.2022 Cumartesi
CHP, Kemal Bey, HDP ve 6’lı masa oyunları! 16.06.2022 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA