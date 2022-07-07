Sanki silahların gömüleceği ve siyaset yolunun tercih edileceği sözü hiç verilmemiş gibi...Rojova dedikleri Suriye'nin kuzeyinde kurulacağını hayal ettikleri kantonal yapıya bel bağlamamışlar gibi.emperyalist güçlerin hamiliğinde Akdeniz'e açılan -sözde- Kürt devleti peşinden koşmamışlar gibi.alan hâkimiyeti iddiası ile ülkenin bir bölümünde özerklik(!) ilan etmeyi denememişler gibi.çukur-hendek olayları hiç yaşanmamış, askerimiz, polisimiz Türkiye-Irak-Suriye üçgenindeki kirli tezgâhı bozmak için canlarını feda etmemiş gibi.Kobani olayları bahanesi ile Kandil'in talimatına direnemeyen, bölgesel kanlı etnik kalkışmanın fitilini ateşlememiş gibi.Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için verdiği onurlu mücadelenin, acılı bekleyişinin bir değeri yokmuş gibi.derin ABD, DEAŞı bitirme senaryosu altında terör örgütü PKK'nın 2,0 versiyonu olan YPG/ PYD üzerinden yeni oyunlar kurgulamıyor gibi.HDP hakkında kapatma davası açılmasına kadar varan süreçler hiç yaşanmamış gibi.6'lı masa,diye HDP'ye siyasi kuma muamelesiyapmıyormuş gibi.2023'teki seçimde Kandil patentli politik görünümlü aktörler, 6'lı Masa'yı kullanarak, kurulmasını umdukları (!) karma hükümette yer alma pazarlığına girmemişler gibi......Lakin...Demokrasi, barış, özgürlük söylemi ağızlarına da davranışlarına da zerrece yakışmayan isimlere, mektuplarına, makalelerine inanmamızı, onlar adına güzelleme yapanlara ikna olmamızı kimse beklemesin!HDP yeni bir danışma kurulu oluşturmuş ve içinde bazı tanınmış isimler de varmış., Türkiye açılımı yapılacakmış., şiddet değil siyaset kanalları tercih edilmeliymiş.Ana ajanda değişmeyecek,Oyuncular değişmeyecek,Küresel güçlerin bölgesel planlarıdeğişmeyecek,PKK'ya terör örgütü bile diyemeyenzihniyet hiç değişmeyecek,Bölgesel meclis, bölgesel bayrak,bölgesel resmi dil, bölgesel kollukgücü isteyen ayrılıkçı kodlar dadeğişmeyecek!...İklim değişecek, Türkiye değişecek, devlet değişecek, milletin duruşu değişecek öyle mi!Böyle karmaşık hesaplara da gerek yok. Zira...Muhafazakâr Kürt oylarının adresi AK Parti, etnik milliyetçi radikal Kürt oylarının adresi HDP olacak, eğer kaldı ise liberal Kürt oyları da DEVA/Gelecek arasında paylaşılacak, o kadar!