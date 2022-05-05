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OKAN MÜDERRİSOĞLU
Sokak, kayıt dışı aktörler ve CHP...

Sokak, kayıt dışı aktörler ve CHP...

05.05.2022, Perşembe
Bugün, CHP yol haritasına şekil veren "organize akıl" zerrece ümitlense, ekonomik temelli sokak tepkilerini organize etmekten asla çekinmez. Üstelik böyle bir faaliyeti, il bazında veya sektör sektör tetiklemekten de geri durmaz. Gerekirse Suriyeli sığınmacılara yönelik hassasiyetleri kaşımayı da ihmal etmez!
Ama bildikleri bir şey var. Sandığa doğru geri sayım başladıkça, meydanlara yansıyacak türde toplumsal gerilim üretmek veya böyle bir kurgudan medet ummak, deneyimli siyasetçi Tayyip Erdoğan'ın, bu tezgâhçıları sırtı üstü yere çalması demek. Güreş tabiri ile "muhalif çevreler de kendi oyunu ile altta kalmayı" elbette istemiyor. Kaldı ki Gezi olaylarına dair yargı süreci ve kilit aktörlerin ilişki ağına ilişkin milli hafıza taze iken ajan provokatörler dahi, meşru sahanın dışındaki faaliyetleri kolay kolay göze alamıyorlar!
"Şimdi durup dururken bu da nereden çıktı?" diyenler olabilir.
Gel gör ki...
Halen, marjinal grupların ajandasından dışa vuran, lokal ölçekli veya kitlesel nitelik kazandırılabilecek pilot projelere ilişkin sinyaller hafife alınacak gibi değil.
Ayrıca, CHP'nin sağduyulu azınlığı kenarda durmayı tercih etse de "çarşı karışsa da siyaseten nemalansak" diye iç geçirenlerin genel merkezdeki varlığı inkâr edilemeyecek kadar gerçek.

***

Muhalefet açısından ana sorun şurada...
6'lı masanın yarattığı kısa dalga heyecanın çekim gücü gün be gün azalıyor.
Buna karşın siyaseten bel bağlanan geçim şartları zorluklarına dayalı senaryo ise seçmen tabanında büyük oy kaymalarına yol açmıyor. En fazla, "arafta duran bir kitle" dikkati çekiyor. Onların nihai tercihinin de 2023'teki son düzlükte şekilleneceği biliniyor. Hal böyle olduğu içindir ki... CHP rozetli etkili kimi şahsiyetler, doğrudan içinde olmadan ama kıyısından nasiplenerek gelişmesini bekledikleri toplumsal hareketlere, dolaylı yoldan hamilik yapılabilir gibi duruyor.
Lakin...
Artık mesele, CHP'yi de aşması muhtemel fakat CHP siyasal kimliğini kullanmakta maharetli, parti yönetiminde de karşılık bulan kayıt dışı aktörlerin oynadıkları gizli oyunda düğümleniyor!
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