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OKAN MÜDERRİSOĞLU
Muhalif dedeleri karşı çıkar ama torunları kıymetini bilir!

Muhalif dedeleri karşı çıkar ama torunları kıymetini bilir!

19.03.2022, Cumartesi
Elbette, "Çanakkale Geçilmez!"
Neden?
Çünkü... Özgürlük ve bağımsızlık uğruna, bir an bile düşünmeden, gözünü dahi kırpmadan canından vazgeçenlerin tarihe vurduğu mühürdür bu söz! Üstelik aynı anlam ve değerini daha güçlü bir iradeyle korumaktadır. Fakat mühim bir ilave ile!
"Nedir o ilave?" Şudur:
Dün olduğu gibi bugün de "köprüye getirilmek istenen bu millet!" büyük sınamalara, daha büyük meydan okumalarla karşı koyarak milli bilincini ve bağışıklığını korumayı başarmıştır. Yani, sırtını yere getirmek isteyenlere, her fırsatta hak ettiği cevabı vermiştir.
Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını bir araya getirmekle de Atalarının mirasına ezelden ebede sahip çıkacağını cümle âleme ilân etmiştir.

***

Şimdi gelelim, sıcak konumuza...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açacağı duyurulduğu andan itibaren yine "uğultular başladı!"
"Kamu Özel İşbirliği" (KÖİ) projeleri ile bu kapsamındaki garantiler çarpıtıldı, malûm odaklar tarafından algı operasyonuna maruz bırakıldı.
Bakınız bu projeleri, bugünün "muhalif siyasi dedeleri" anlamamakta ısrar eder. Ama "onların "torunları" kıymetini çok iyi bilmektedir. Zira Türkiye, dedelerinin başlattığı projeleri on yıllar sonra güç bela tamamlayan torunlar dönemini geride bırakmıştır.
Yani...
Dedeleri direnç gösterse de benzeri projelerin tarihi öyküsünü okuyan torunları, hızla hizmete alınan stratejik projeleri ve kazanımlarını savunacaktır.
Bunun izahı da açıktır...
Başlangıçta taahhüt edilen garanti bedeli malûmdur da bu tür büyük projelerin orta-uzun vadede kamuya ve çevreye sağlayacağı faydalar da başlı başına bir göstergedir.
Mega projelerin kamu finansmanı yerine, duruma ve ihtiyaca göre KÖİ ile yapılmasının kazandıracağı zaman ve fırsat değerini, büyüme dinamiğini gençler gayet net görmektedir.
Örneğin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece 12 yıllık işletme süresi sonrası tüm hakları ile devlete devredileceği ve 100 yıldan fazla hizmette kalacağı dikkate alındığında, ortaya çıkacak lehte farkı -bilanço bilmesine bile gerek olmaksızın- torunlar hemen hesaplamaktadır.

***

Bu vesile ile bazı hususları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi verileri üzerinden bir kez daha anlatmakta fayda var.
2003-2021 yılları arasında ulaşım ve iletişim alanında yapılan yatırım tutarı 1 trilyon 131 milyar 400 milyon TL'yi aştı.
302 milyar TL'lik Kamu-Özel İş Birliği projesinin yüzde 82'si tamamlandı ve yapımı süren projelerle birlikte 30 milyar TL'lik yatırım daha ekonomiye kazandırılacak.
Tüm KÖİ yatırımlarıyla, üretime 58 milyar Euro, gayrisafi yurtiçi hasılaya 26 milyar Euro ve istihdama 1 milyon kişinin üzerinde etki sağlandığı hesap edilmiş durumdadır.
Ve en önemlisi... Havayolu, karayolu ve denizyolu alanında KÖİ modeli ile yapılan yatırımlar 2024 yılında gelir-gider dengesi itibariyle başa baş noktaya gelecektir. 2025'ten itibaren devletin elde edeceği gelirler, yapacağı ödemelerin üzerinde olacak ve net nakit akışı sağlanacaktır.
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