2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ancak kalıcı barış ve adil düzen inşa edemeyen sistem çatırdıyor. Egemen bir devletin siyasi ve toprak bütünlüğünün silah zoruyla değiştirilemeyeceğine dair evrensel ilke Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ile kökünden sarsılıyor. Bu kuralı en son 1990 yılında Saddam'ın Irak'ı, Kuveyt'i işgal ederek bozmuş, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun askeri ve ekonomik müdahalesi sonucu geri adım atmıştı. 13 yıl sonra Irak (2003), ABD tarafından meşru olmayan gerekçelerle işgal edilmiş, arkasından yaşanan Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu, zaten pamuk ipliğine bağlı dengesini bütünüyle kaybetmişti. Bugün, küresel sistemin istikrarı ve güvenliği Avrupa'da test edildiği için ABD-AB-NATO sacayağına dayanan Batı bloku adeta kenetlendi. Sanırım Rusya Devlet Başkanı Putin, hesap hatasını bu noktada yaptı. ABD Başkanı Biden'ı dirayetsiz, Merkel sonrası Avrupa'yı başsız, NATO'yu ise dağınık bulduğu için bir iki yaptırım ve kınama ile geçiştirileceğini sandığı tepkilere göre senaryo yazdı. Ama Ukrayna'da tam manasıyla patinaja girmekle kalmadı, global oyundan da izole edildi.Daha düne kadarCumhurbaşkanı'ı,olarak nitelendirip saf dışı bırakmak isteyen kimidevletler şimdi,profiline dört ellesarılmaya başladı.Cumhurbaşkanı,Devlet Başkanı,Başbakanı,Şansölyesi.Unutmadan, bugün başlayacak olan ve Dışişleri Bakanı'nun gayretleri ile küresel diplomaside marka haline gelen'na 15 devlet ve hükümet başkanı, 67 bakan, 44 uluslararası örgüt ve kuruluş temsilcisinin katılacak olması da başlı başına bir gösterge. Öyle ki... Antalya Forumu'na, 2.500 etkin isim doğrudan, 10 bin kişi de çevrim içi katılım sağlayacak.2. haftasına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, tarafların dışişleri bakanlarının ilk kez Antalya'da yüz yüze görüşecek olması da barış umutlarını bir nebze pekiştirecek.Bütün bu sancılı sürecindenklemi üzerine kurulduğu asla dikkatlerdenkaçmamalı., Türkiye de enerjide dışa bağımlı bir ülke. Ancak başta Almanya olmak üzere enerji arz güvenliği peşinde koşan ülkelerin hepsinin yolu Türkiye'den geçiyor. Hatta bu tabloya, İsrail gazının Avrupa'ya sevki de eklenebilir.Rusya'nın, küresel piyasalara açılımı için Türkiye-Çin-Hindistan dışında seçeneği de kalmamakta.Eskiden, ne pahasına olursa olsun Batı bloku ile birlikte hareket eden, büyük zararlara uğrayan ama kayıpları karşılanmayan bir Türkiye vardı.Artık... Mutlak milli çıkarlarını önceleyen, bölge barışı için çabalayan, diğer ülkelerin karşı karşıya olduğu riskleri görerek onlara fırsatlar da öneren pro-aktif bir Türkiye var.Yine de uyanık olmak zorundayız. Neden?Çünkü Ankara'ya bağımlı kalmayı hazmedemeyen, Türkiye'nin lig atlamasından veya bağımsız politika uygulamasından rahatsız olan pek çok aktör hâlâ zinde!Halkımızın,ikileminesokulmasına ve moralinin örselenmesine izinverilemez.Ukrayna'daki çatışmaların durduğu andanitibarenkayıtsız kalınamaz.Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini dağıtacakşekildeveyakarşı teyakkuz halinden vazgeçilemez!