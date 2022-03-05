Küresel sisteminUluslararası hukukun ve kurumlarının,bu çağda askeri güç kullanımıyoluyla değiştirilmesi ve bunun giderek normalleştirilmesiUkrayna'nın, Rusya tarafındanişgalinin özünü oluşturuyor. BilhassaRusya'nın, NATO blokuna karşıkartını açması, geleceğin dünyasınışekillendirecek kritik bir hamle oldu. Ukrayna krizi çözülse bile, güvenlik katmanını güçlendirmek isteyen devletler, caydırıcılık içinedinme arayışına girebilecekler. Ya kendileri üretmeyi deneyecek ya da bu konuda kapasite geliştirmekte olan ülkelerle şaşırtıcı işbirliklerine yönelecekler. Malûm, bölgesel çapta etkili, stratejik ve askeri hedeflere yöneltilebilen kısa ve orta menzilli başlıklar taktik nükleer silah sınıfına giriyor. Soğuk Savaş yıllarınınaracı olan nükleer füzelerin, 21. yüzyılda imha edilmesi bir yana, yeniden ülkeler için ihtiyaç haline getirilmesi başlı başına bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.Rusya, Kırım dâhil Ukrayna'da işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve NATO'ya karşıbeklentisini masada karşılamanın yollarını bulabilmeli.Lakin... Ukrayna'nın işgali nedeni ile Rus sanatçılarının, sporcularının hatta takımlarının cezalandırılması, oligark da olsalar para akladıkları biline biline Avrupa ülkelerine yatırıma çağrılan isimlerin varlıklarına el konulması datipik bir yansıması.Kremlin yönetimini dize getirmek için uygulanan mali önlemlerin anlaşılabilir yanları olsa da tüm Rus halkının topyekûn cezalandırılması aynı ölçüde anlaşılabilir değil.

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Ukrayna'daki işgal ve artan insani dram, Kiev'in yarım yamalak silahlandırılması, Avrupa'nın kendi evinin dibindeki yangını, komşunun bahçesinde karşılama yaklaşımı ile aşılamayacak. Ve sarsıcı artçı şoklarla ilerleyecek.Moskova'daki tüm karar alıcılarınkapsamlı işgal planına sıcak bakmadığı,devlet kurumları arasında katışıksız uyumolmadığı anlaşılıyor.Rusya'nın, bir şok dalgası ile üçgünde Kiev'e ulaşma ve Zelenski yönetiminidevirme stratejisi çökmüşe benziyor. Bunda, Rus Genelkurmayı'nın savaş planlaması ile savaşa sürdüğü kara gücünün kabiliyeti ve lojistik koordinasyonuna kadar birçok açık nokta gözleniyor.Yaptırımları göze alan Rusya'nın, plan güncellediği ve Kiev üzerinde baskı kurarken esasen Ukrayna'nın denizle bağlantısını kesme, ağır sanayi tesislerinin bulunduğu kentleri ele geçirme, enerji ve su kaynaklarını kontrol etme planına yöneldiği, bu yolla el artırarak farklı bir pazarlık aşamasına geçtiği görülüyor!Bence en kritik hususu ise Suriye'deki modelin Ukrayna'ya da uygulanabileceği yanılgısı oluşturuyor. Doğu Guta'da, Halep'teki bombardımanlarla taş üstünde taş bırakmayan Rus ordusu aynı savaş yöntemini dünyanın gözü önünde Ukrayna'da kolaylıkla yapamıyor. Suriye'de, güya cihatçı (!) teröristlerle savaştığını söyleyen Rusya, bu nedenle Batı'dan örtülü destek dahi alırken o günlerde Şam, Avrupa'dan çok uzakta görünüyordu. Oysa şimdi, Avrupa Birliği de güvenlik doktrinini değiştirme, Alman savaş makinesinin çarklarını yeniden işletme, Trans Atlantik İttifakı'nı güçlendirme noktasına geldi.Bir yandan AB ve NATOile müttefiklik bağları diğer yandanUkrayna ile tesis edilen stratejik işbirliğininsomut sonuçları ve nihayet Rusya ilesavunmadan enerjiye, tarımdan turizmekadar derinlik kazanan bağların kapsamıAnkara'yı dengeli ve dikkatli politikalaruygulamayla zorluyor. Şu ana kadar başarıylasürdürülen bu duruşun, Ukrayna'dakiçatışmanın dozu azalıp, sivillerin üçüncüülkelere transferi gerçekleştikten sonra nitelikdeğiştirebileceği veiddiası ile bir tür baskıya dönüşebileceğide hesap edilmeli!