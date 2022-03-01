Nihayet pandoranın siyasi kutusu açıldı ve 6 genel başkan daha önce tek tek dile getirdikleri eski hususları bu kez bir de salondaki taraftarları huzurunda ikrar edip, imza altına aldılar.CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'yi, aynı masa etrafında buluşturan başlıkolarak sunulsa da 6 parti adına 6 genel başkan yardımcısının okuduğu bölümlerin tamamı, Cumhurbaşkanı'ı, kullandığı yetkileri ve icraat yapma biçimini hedef alıyordu.Toplantıyı,üzerinden değerlendirmekmümkün.48 sayfalık metin incelendiğinde ortadaveyamodelinin getirileceği çok net. Seçim sonrasında hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çalışacak hem de Parlamenter Sisteme göre davranacak olmak başlı başına siyasi karmaşa demek.Hükümet krizlerini önleme adına önerilen formül ise işin özünde hükümet pazarlıklarına kapı aralanmasını çağrıştırmakta. Hükümetin düşürülmesinin, yenisinin kurulması şartına bağlanması bir teminat gibi sunulsa da esasen gizli siyasi hesap veya vaatlerin kaos üretmesine davetiye çıkarılması kuvvetle muhtemel. Ya da en azından bu gerçek eski Türkiye tecrübesi ile sabit.Tabi ki demokrasi, insan hakları, kuvvetler dengesi, kamu yönetimi adına kaleme alınan makul ifadeler de yok değil. Ama bunun için sistem değişikliği yerine bir çerçeve kanun ile birkaç cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yeterli olabilir. Yani mevcut sisteme ince ayar yapılması suretiyle halledilebilecek konuların,diye sunulması biraz garip.Hâkimlerin gözünün korkutulduğu, özerk kurumların yeniden vesayet kurumlarına dönüştürüldüğü satırlar ayrıca değerlendirmeyi hak ediyor.Hâkimler ve Savcılar Kurulu'ndan,reform gibi sunmak da çok acayip! Neden? Çünkü müsteşarlık makamı da yok, kurul üyeliği de!AK Parti'nin kuruluşunun ilan edildiği Bilkent Oteli'nin seçilmiş olması, 28 Şubat 1997 post modern darbesi ile iç içe geçen siyasi kimliklerin bir başka 28 Şubat'ta, 25 yıl önce siyasetten silmek istediği aktörlerle buluşması başlı başına çelişki idi. Belki de bu yüzden Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nun tedirginliği yüzlerinden okunuyordu. Öyle ki sunucu'nun, büyük ödül kazanmışçasına sevinç duyduğu, sesine, mimiklerine yansıttığı heyecan ve tempo liderlerde aynı ölçüde yoktu.Salon, düğünlerdeki kız tarafı-erkek tarafı misali bölünmüştü. 6 partinin tavanda kurduğu birliktelik, tabanda gözlenmiyordu. Herkes kendi siyasi gettosuna çekilmiş, bir diğerine bakıyor, 6 farklı parti teşkilatında olmayan ortak paydayı arıyor, olası hükümetteki yerini ve alanını ölçüyor gibiydi.Toplantının geneline; CHP'nin ağırlığı, İYİ Parti'nin raconu, HDP'nin ruhu hâkimdi. Nitekim bir başka ittifaka yönlendirilse de HDP'yi, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yedekte tutacak bir takım söylemler ihmal edilmemişti. Merak edenler,paragrafının ne anlama geldiğini, bilhassa terör örgütüne adam devşirme, mali ve lojistik destek sağlama bağlamında yorumlayabilir!6'sı bir araya gelen partiler, altını yani bu grubu bir arada tutmakta hakikaten zorlanacaklar! Nedeni de gayet açık.derken, es kaza iktidara gelirseler kendi kendilerini frenleyecek, seri ve sonuç verici karar almayı yavaşlatacak, öngörülebilirliği azaltacak süreçlere yol açacaklar da ondan. Bu bile aralarında sistematik krizlerin öncü sinyali olacak.Saat: 13.30. Genel başkanlar bekleniyor. Fondatürküsü çalıyor:Adam; gelini nasıl taşır orasını bilemem. Ama bu Türkiye, bu kadar belirsizliği sandıkta taşımaz, onu söyleyebilirim!