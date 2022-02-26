Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtı, daha doğrusu Kiev'de yönetim değişikliğini hedefleyen işgal girişimi gerek uluslararası toplum gerekse Türkiye için derslerle dolu. Özellikle Batı blokunun dağınıklığı ile bu zayıflıktan istifade eden Rusya'nın, "" dedirten karakteri, dünya ve bölge barışı için düşündürücü olduğu kadar endişe verici. Bu acı dolu süreci analiz etmeden önce Rusya Devlet Başkanı'in, Ankara'yla daha önce paylaştığı görüşlerinden birer cümle aktaralım... Terör koridorunu parçalama zorunluluğu ile Türkiye'nin, kuzey Suriye'de gerçekleştirdiği askeri operasyonlar öncesi bir görüşmede Putin, Avrupa ve ABD'ye bakışını şöyle yansıtır:Ayrıca, Ukrayna krizi bağlamındaTürkiye'yi ayrıştırarak şu mesajı da vermiş:Yani, Rusya ile Ukrayna arasında" söyleyenAnkara'ya, Ukrayna'nın arkasındaki merkezleriişaret ederek, bu çabanın hemen sonuç üretmeyeceğiniima etmiş durumda!Gelelim bu acımasız ve kanlı savaşın hayli maliyetli derslerine...Öncelikle Rusların, "" arasında gidip gelen ruh hali yine tescillendi.Ruslar için "Rusya'nın, çevresindeki her ülkeye yöneliksavaş planını arşivinde tuttuğu da gün ışığınaçıktı. Rusların "" de deşifre edildi.Hava-Kara-Deniz Kuvvetlerinin aynı andakullanıldığı çok hedefe yönelik, şoke edici, yıkıcısaldırılar... Ve bu ataklara eşlik eden dezenformasyonfaaliyetleri ile siber savaş araçları!Moskova, her ne kadar "gibi sunsa da Ukrayna'yı savaş alanınaçevirirken 100 yıl önceki argümanlarını bugünetaşıyarak, yayılmacı hırslarını baskılayamadığınıda teyit etti. Rusların açtığı bu yol eğer vakitlicekapatılmazsa, küresel sistemi ebedi istikrarsızlığasürükleyecek bu tehlikeli kapıdan gireceklerinsayısı hiç de az olmayacak!... Bu ülkedekimilli bilincin ve devlet geleneğinin zayıflığı,Batı ile Rusya arasında ezilmesiyle sonuçlandı.Kiev yönetimini, AB ve NATO hayali ileoyalayan aktörler, kendi güvenlikleri pahasınaUkrayna'yı feda edebileceklerini göstererektarihi hataya düştüler.ve ABD derin aklı, saflıkladeğil gayet öngörülü şekilde Rusya'yakarşı kartlarını açık etti. Neden? Çünkü anahedefleri, Transatlantik İttifakı'nı güçlendirmekve NATO'yu konsolide etmekti. Rus tehdidi ilekorkutulmuş Avrupa'nın başına buyruk hareketibundan böyle imkansızlaşırken, stratejikhesapların mezesi haline getirilen Ukrayna üzerindenRusların yıpratılması da Amerikan hanesindekibir başka kurgu olarak dikkati çekti.Şu anki kriz ortamında Rusya'nındostlarının da sınırlı kaldığı, Çin'in ise ABDve İngiltere ile yakın zamanda yaşanacakbüyük kapışma öncesinde sahayı test ettiğive sırf bu yüzden Ruslarla zoraki birliktelik kurduğuaçığa çıktı.Doğu-Batı ekseninde gelişen" ile "" denkleminde hangi unsurunağır basacağı, önümüzdeki yılların güçmücadelesinin niteliğini belirleyecek kadarkritik önem kazandı., Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüYPG'ye sağladığı desteği ve alanda ortakhareket etme kararlılığını Ukrayna'dan esirgeyerekçıkarları uğruna hangi politikayı, ikiyüzlülüklenasıl uygulayabildiğini gözler önüneserdi.'ın, Ukrayna için efelenmesi bileAfganistan fiyaskosunu unutturmaya yetmedi....İktidara gelme hevesi ile millete değil ABD'yegüvenenlerin sonunun hüsran olacağı netbiçimde kayda geçti.Bugün, Cumhurbaşkanı'ın doğum günü. Kendisine şahsenduyduğum muhabbet bir yana... Günümüzünkaotik ortamında, Türkiye'nin de barış isteyendünyanın da bu liderliğe hakikaten ihtiyacı var.Özellikle Türkiye'miz,'ın deneyimindenyararlanabildiği kadar yararlanmalı...