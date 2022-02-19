enerbahçe-Slavia Prag Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası, spor yazarı Uğur Meleke, her iki takımla ilgili oldukça ilgi çekici tespitler yaptı. Bir Fenerbahçeli olarak katılmamam mümkün değil. Fenerbahçe'nin bu yıl da umut veremediğinin bilinci ile ben, o yorumdan hareketle konuyu siyasi sahaya çekmek istiyorum.Hoş, ne zamanyı analiz etsek, bu bileşene neredeyse hayatını adamış bir kesimden, yemediğimiz laf, işitmediğimiz hakaret kalmıyor ya neyse!FB-Prag takımlarının kadrosu, oyun düzeni, teknik heyeti ve neticesi üzerinden yapılan yorumun siyasi versiyonu üzerinden gidecek olursak...6 partili yuvarlak masadakilerin, Cumhur İttifakı'nın iseCHP, İYİ Parti, Saadet, DP, Deva, Gelecek Partisi genel başkanlarının birvar, Cumhur İttifakı'nın ise test edilip, onaylanmış ve oturmuşvar.6 partili blokun seçimlere ilişkinvar, Cumhur İttifakı'nın isevar.6'lı Masa'davarken Cumhur İttifakı'nıngibi maç kazandıranvar.6 parti ile genişleyen ittifaka bel bağlayanların, taraftarlık güdüsünden ve karşı mahalleye dönük nefret psikozundan bir an olsun sıyrılarak toplumun geneline bakmaları halinde görecekleri tablo, umdukları tablo olmayabilir.Türk siyasetinde, Tayyip Erdoğan markası üzerinden şekillenen, asimetrik bir siyasi denge söz konusu. Yani, Erdoğan'ın özellikli siyasetçi kimliği ve kritik anlarda şüphe götürmeyen devlet adamlığı, özetle liderliği tüm siyasi rakiplerini zorluyor. Tek tek başa çıkamayanlar, demokrasi dışı yolları deneyenler hep hüsrana uğradılar. Şimdi, hepsi bir araya gelerek, Erdoğan'ı yıkıcı sonuç elde edeceklerini varsayıyorlar.Lakin siyasetteki matematik, sosyolojik aritmetik, teorik oy oranlarını alt alta toplayıp ulaşılan sonuçtan ibaret olmuyor. Sandığın nihai toplamı ise ilkesel manada dar alana sıkışan partilerin sayısına göre değil; ülkenin geçmişi, bugünü ve geleceğiyle ilgili sözlere, siyasal aktörlerin sorun çözme kapasitesine, seçmenin mesajlarını okuma becerisine ve yine seçmendeki ahde vefa duygusuna göre şekilleniyor.Rakip ne gözde büyütülür ne de küçümsenir. Olması gereken; rakibe göre oyun kurmak değil, rakibe kendi oyununu kabul ettirmektir.Bu açıdan bakıldığında...AK Parti ve MHP'nin göreceli üstünlüğü tartışmasız gerçektir.Ancak...AK Parti gövdesinden kopan dallar,tabanda yeşerme ihtimallerinin azaldığını gördükçe CHP başta olmak üzere başka ağaçların gövdesinde yaşamaya yönelmekte. Buna siyasi aşı olarak bakan da olabilir benim gibi siyasi doku uyuşmazlığı olarak uyarıcı yorum yapanlar da..., CHP-İYİ Parti eksenine sadece parlamenter sisteme dayalı küçük işbirliğinden ziyade, ekonomiyi ve dış politikayı da merkezine alan, seçim sonrası hükümet programını da içeren bakış açısı kazandırdığı gerçeği de göz ardı edilemez.Ha,O ayrı konu. Yine de 6'lı masayı gevşekbağlarla da olsa seçime kadar bir ortakpaydada tutabilir.Etekteki taşlar dökülür, siyasetçinin aslı ile taklidi ayrışır!