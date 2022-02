Bazı anlar vardır. Akan sular durur. Sağlık gibi, aile gibi...

Her türlü güncel konu ve hesap o dakika askıya alınır.

Böyle anlarda...

Sadece dua edilir, iyi dilekte bulunulur veya en azından susulur.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz.

Sn Cumhurbaşkanının koronavirüse yakalanmasını fırsat bilip içindeki kin ve nefreti kusanlara gelince...

Maalesef aramızdalar. Ve azımsanmayacak sayıdalar.

Bu tür vakaların sosyal medya üzerinden kendilerini var etmeleri, esasen ülkemizin sosyolojik açıdan büyük problemiyle yüzleşmemiz ve bir an önce tedavisine başlamamız için yapılması gerekenleri de hatırlatmakta.

Sosyopatların, ideolojik sapkınların, hastalıklı şahsiyetlerin toplumsal ortamı zehirlemesi, kişilik haklarına saldırması karşısında yargının harekete geçmesi ve hesabını sorması elbette zaruri.

Ama öte yandan siyaset kurumunun en geniş yelpazede, "geçmiş olsun" ortak paydasında buluşması hem bu toplumun mayasının sağlamlığı adına hem de ilerisi için umut vericiydi.

Gönül arzu eder ki siyasi rekabetin dozu ne olursa olsun, bu siyasi nezaket daim kalsın.

Bu vesile ile yazımızı dua ile tamamlayalım.

Allah (CC) hastalarımıza şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip etsin.



ISPARTA DERSLERİ

Türkiye'nin gelişmiş, altyapısı düzgün, yaşanabilir şehirlerinden Isparta'nın yoğun kar yağışına ve ağır doğa şartlarına bağlı problemler nedeni ile iki gün elektriksiz kalması, gelecek planlaması, işin sevk ve idaresi bakımından bir dizi ders çıkarmamızı gerektiriyor.

Öncelikle...

Elektrik dağıtımında arazi koşullarına ve iklim değişikliğine göre yeni risk analizleri yapılması kaçınılmaz.

Dağıtım bölgesinde, küçük çaplı arızalar dışında, geniş kapsama alanı ile çok sayıda aboneyi ilgilendiren teknik sorunların süratle çözülmesi için ekip sayısının takviye edilmesi ve konuşlanma yerlerinin gözden geçirilmesi mutlak zorunluluk.

Elektrik, doğalgaz, su gibi kritik hizmetlerin mücbir sebep kriteri ile aksaması ihtimaline karşı iller arası teknik personel, araç gereç koordinasyonu ve paylaşımı tartışmasız bir ihtiyaç.

Ayrıca...

Gerek mevcut konutların dönüşümü gerekse yeni konutların yapımı sırasında bazı hassas önlemlerin alınması da aklın ve bilimin gereği. Nedir onlar? Örneğin hiç olmazsa kombileri, ısıtma sistemlerin çalıştıracak ölçekte jeneratörler bulundurulması.

Veya evlerde olağanüstü durumlarda yedek ısıtmaya imkan verecek klasik baca sistemlerinin yapılı olması.

Unutmayalım ki... Doğalgaz büyük rahatlık ve temizlik. Lakin hayat beklenmedik hallere karşı da hazırlıklı olmayı ve pratik çözümler geliştirmeyi adeta dayatıyor. Eskiden elektrik kesildiğinde sadece aydınlatma sorunu yaşanır, ısınma sorunu sobalarla aşılırdı. Şimdilerde elektrik, ısıtma ve aydınlatma için eş anlı zaruret. Bu da demek oluyor ki yapılarda eski usul diye küçümsenmeden B planı önlemler bir şekilde düşünülmeli. AFAD depolarındaki katalitik ısıtma araçları da etkili bir şekilde vatandaşa dağıtılabilmeli.

Ve son husus...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın günlük hayatına değen her noktada ve her an devrede. Siyasetin çekirdeğinden geldiği için milletin nabzını çok iyi tutuyor. Ve bizim halkımız, sorunlu anında devleti yanında gördü mü, sabretmesini biliyor. İşte bu yüzden Enerji Bakanı ve ekibinin, milletvekilleri ile birlikte sahada olması, sorunun niteliğini değiştiriyor ve geriye halkla ilişkilerin sihirli etkileşimi kalıyor.

