Tarih,. MHP Lideri, 20 yıl önceki bir toplantıya atıfta bulunuyor...Kemal Derviş

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Eski Maliye Bakanıtemasıyla kaleme aldığı anılarınıisimli kitapta toplamış. Yarım asırlık bürokratik ve siyasi tecrübenin yer aldığı kitap, kritik dönüm noktalarına da ışık tutuyor. Nitekim, kitabın bir bölümünde Devlet Bey'in yukarıda işaret ettiği hususun ayrıntıları anlatılıyor:"Sayın Bakan içerideki kumpasıgördüğünüz mü?"Yine kitaptan hareketle benden debir not...Hazine Müsteşarlığı veya Merkez Bankası Başkanlığı için düşünülen Derviş, o dönem IMF'nin ve İsrail lobisinin önde gelen adamıtarafından bakan olarak telkin edilmişti!Pandemiden bu yana küresel sınamaların arttığı, fırsatlarla tehditlerin iç içe geçtiği bir dönemde Türkiye, ekonomiden başlayarak hemen her alanda büyük bir meydan okuma ile yoluna devam etmekte. Böyle hassas bir dönemde CHP ve uzantısı aktörlerinçağrısı ile ortaya çıkması, yine uluslararası siyasal mühendislik faaliyetinden izler çağrıştırmıyor mu?: Cumhurbaşkanı'ın dış seyahatlerini veya katıldığıTV yayınlarını bahane ederek, buprogramlara katılan gazetecileri hedefalan, onları değersizleştirmeye çalışan,soru sormayı, sorgulama yapmakzanneden, haliyle eski huyları depreşenmuhtelif kişi ve gruplara dönük ayrıbir yazı yazmak ve işin perde arkasınıanlatmak farz oldu!