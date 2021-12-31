Kovid-19 pandemisine karşı Turkovac aşısını geliştiren Türkiye, geleceğe damga vuracak bir projeye daha imza atıyor. Ankara Esenboğa'da, dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üssü kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SABAH'a yaptığı açıklamada, Cumhuriyet döneminde "Hıfzıssıhha Enstitisü'nü" kuran Refik Saydam'ın mirasına sahip çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin aşı üssü için proje hazırlıkları tamamlandı, ihale süreci ise son aşamaya geldi. Akıllı bina teknolojisi ile donatılacak merkez, 2022 sonunda hizmete alınacak. Bakan Koca şunları söyledi:Son olarak 1998 yılında BCG (verem) aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, çeyrek asır sonra bu sahada yeniden iddialı ve güçlü olacak. Türkiye'de aşı üretimi ile ilgili çabaların iki asırlık geçmişi var. Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük gayretler gösterildi. Hücreden yüzde 100 yerli ve milli aşı üretimi ise 50 yıl sonra yeniden başladı.Aşı ve biyoteknolojik ürünlerin geliştirilip üretileceği merkez, 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak, son teknoloji ile donatılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, üniversitelerin ve özel sektörün kapasitesi de bu merkezde sentezlenecek. Aşı ve genetik ürünler AR-GE ve üretim merkezi olarak planlanan tesiste, "İnaktif, mRNA, Nazal, Adenovirüs" aşıları üretilecek.İlk etapta, Güney Kore ve Japonya'dan teknoloji transferi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle inaktif aşılar, gerek üretiminin zorluğu, uzun süre alması ve maliyeti nedeniyle ilaç firmaların öncelikli yatırım alanına girmiyor.Turkovac ile ilgili çalışmalar dünya ile paylaşılacak. Aşının etkinliği Delta ve Omicron varyantları bazında da açıklanacak. Bilhassa Omicron varyantı özelinde aşının hayvan deneyleri başladı. Varyanta dayalı virüs değişimlerine uyumlu aşı geliştirilmesi yıllar almayacak.Şu an 135 bin doz Turkovac aşısı depolarda. İlk ay 500-700 bin doz, 3. ay sonunda ise 3 milyon doz aşı üretilecek. Ayrıca Kovid-19'a karşı yerli ilaç (tablet) için ilk ruhsat verildi, Kovid ilacı üretmek için üç firma başvuru yaptı.