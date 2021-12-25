Yeni Ekonomik Program'ın en önemli bölümünü oluşturangerek somut kararları gerekse halka anlatımı ile etkili başladı. Cumhurbaşkanı'ın pazartesi akşamı kabine toplantısını müteakiben açıkladığı önlemler daha ilk dakikada etkisini gösterdi.Erdoğan, doğrudan TV yayınlarına katılarak, akademisyen ve ekonomi gazetecileri ile bir araya gelerek, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile görüşerek bu programı tavizsiz uygulayacağını bir kez daha tescil etti. Eş anlı olarak Hazine ve Maliye Bakanıde yine TV programları ile başlayan ardından milletvekilleri ve belediye başkanlarını kapsayan bilgilendirme çalışmaları ile neyin ne olduğunu izaha gayret etti.Ekonominin merkezinden, alternatif enstrümanları kullanmayı,enflasyonla mücadeleyi ise yatırım-üretim-istihdam-ihracat artışına bağlamayı öngörenprogramın dinamikleri, toplumum farklıkesimlerine her açıdan mal edilmeyi gerektiriyor. Altyapısı, Cumhurbaşkanı'nın faiz sistemine yönelik net söylemleri üzerinden aylar öncesinden kurulmuş olsa da yeni programa geçişin ilk günleri tahmin edileceği gibi zorluydu. Hatta beklenenden öte sert piyasa atraksiyonları da gözlendi. Bir yanda dönüşümü anlamaya çalışanlar diğer yanda ise fırsatçılar ile program karşıtları konuşlandı. Haliyle, suni dalga boyu artırıldıkçaNeyse ki yenilenen programın, ekonominin gerçeklerini yansıtmayan kur atakları ile boğulmasına izin verilmedi. Burada; kamu tarafı yüksek fedakarlıkta bulunur ve inisiyatif alırken sade vatandaşın manipülatif kur oyunu zincirine eklenmesi de önlenmiş oldu.Kuşkusuz, programın iletişimi hız kesmemeli. Yani, içerideki tasarruf sahibi ve yatırımcılar kadar Türkiye piyasası ile ilgilenen çevreler de bilgilendirilmeli.Programın, klasik iktisat ezberlerini aşan özgün karakteri, bu modeli benimseyen veya modele inanan bilimsel, siyasi ve ticari çevreler tarafından ilave argümanlarla desteklenmeli.Bence en kritik husus ise kur korumalı mevduata karşı kurulacak tuzakların bertaraf edilmesi olacak. Demem o ki... Kurdaki geri çekiliş, bizlerde ve bilhassa ekonomi yönetiminde rehavet yaratmamalı. Belli ki kur garantisi kapsamındaki mevduatların vade dönüşlerinde, yine kurlara yönelik bir takım hesapları işletmek isteyenler var. Hazine ve Merkez Bankası'na ek maliyetler çıkararak, programın sürdürülemeyeceği algısını yaratmayı umanların hevesleri kursaklarında kalmalı.Ekonomik programın, sadece döviz kurlarından ibaret olmadığını göstermek üzere, önceden duyurulan yapısal paketler de yılbaşından sonra seri biçimde açılmalı.Kamu kurumlarının bütçeye aktardığı gelirlere endeksli özel yatırım araçları, yastık altındaki altınları reel ekonomiye kazandırmayı özendirecek seçenekler hemen pratik hayata yansımalı.Sanayici ve yatırımcıyı teşvik reçetelerinin mevzuatı tamamlanmalı. Proje bankacılığı, seçili sektörler için uygun koşullu kredi, KDV iadelerinin hızlandırılması, kitle fonlaması gibi tedbirler, kuvveden fiile geçmeli.Enflasyondaki spekülasyon marjınıortadan kaldıran, konjonktür fırsatçılığını durduran,piyasa bozucu stokçuluğu cezalandıran,sistematik fiyat artışları yaşanan alanlaraneşter vuran hamleler birbirini izlemeli ki darve sabit gelirliye bütçeden aktarılan kaynaklarınrefah etkisi kaybolmasın.Büyük dönüşüm ve geçiş dönemleri sancılıdır. Programın hakiki manada taraftar bulması, öncü olumlu sinyallerin kalıcı netice üretmesine endekslidir. Gün; müteyakkız olma, makro dengeleri tahkim ederken, mikro ince ayarları da senkronize biçimde uygulama günüdür.