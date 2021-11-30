u anda Türkiye'nin birinci gündem maddesi kanımcaEsasen, Cumhurbaşkanı'ın, 2013 yılından bu yana belirgin bir şekilde dile getirdiği bir süreçten söz ediyoruz. Erdoğan, önceki hükümetler döneminden kalan son IMF borcunu da ödedikten sonra, ekonomide makas değişikliğini arzuladı ama ya zaman ya da uygun adam bulamadı. Haliyle bugüne kadarki klasik reçeteler, bilinen, tanıdık uygulayıcılarıyla ilerledi. Erdoğan isekonumda tutuldu.Cumhurbaşkanı'nın, Türkmenistan seyahati sonrası uçaktaki ekonomi değerlendirmelerinde üç önemli husus ön plana çıkıyordu:diyenleriledayatmasındaısrar edenlere köşelimesaj göndermiş oldu.Yani,dedi.Külliye ile hemen her görüşmesinde,ama Külliye dışına çıkınca,da önceleyen, sadece paradan para kazanmayı marifet haline getiren iş dünyasına ve kimi örgütlerine artık saflarını belli etme çağrısında bulundu.Yeni ekonomikyazılımınsöyledi. Cumhurbaşkanı,televizyon programlarıile bizzat halka seslenecek,gayet sade grafikve tablolarla olayınperde arkasını anlatacak.Böylece gerek şu ankikurguya gerekse bu kurgununneden değişmesigerektiğine değinerek,tabanıbu iddialıdönüşümeikna edecek.Aynızamandabakanları veekonomiyleilgili parti yöneticilerinide hem ekranlarahem de sahaya çıkararakçok yönlü bilgilendirmedönemi başlatacak.Tek atımlık barut misali,anlatıp geçmeyecek.Anlatacak, anlatacak,anlattıracak...

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Cumhurbaşkanı'nın, kökten değiştirmeye çalıştığı model, özündedenklemi üzerine bina edilmiş, temelleri de IMF tarafından atılmıştı. Farklı küresel takvimlerin eşlik ettiği fırsatlar, Cumhurbaşkanı'nın sürekli seçim kazanan performansı ise çoğu kez o programı sahiplenen isimleri fazlasıyla ön plana çıkarmıştı. Bu formülde, enflasyon görece düşerken, Türkiye de ithalatın cazip, üretimin sıkıntılı olduğu gel gitleri hep yaşaya geldi.Pandemi sonrasıinşa edilmekte olanyeni dünya düzeninde,Türkiye'nin yenidenkonumlanma iradesi.Üretimde, ihracatta,katma değerde, istihdamdayeni ekonomiyi kurmave finansal şoklara karşıdayanıklı hale getirmekararlılığı.Elbette! İletişiminin etkin sürdürülmesi, ülkenin her alandaki yedek rezervlerinin harekete geçirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması, dış kaynak akışında daha fazla ezber bozulması, az zamanda çok ve büyük işlerin başarılması kaydı ile..., Türkiye 2023'te bir seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı yeni programın meyvelerini toplamasın diye ağacı taşlayanlar çok olacak. Üstelik kısa vadenin yakıcılığı ile uzun vadeli getirinin eş anlı olarak gündeme getirildiği dikkate alındığında... Zaman ve kaynak yönetimi başarının altın anahtarını sunacak...