Hakikaten tarihi günlerden geçiyoruz. Ekonomi politikasındaki yeni yazılımın kodlarını çözmek, geleceğe dair tahmin ve hedefleri analiz etmek durumundayız. Halen kurların yakıcı ama aynı zamanda Türkiye'nin gerçek kapasitesi, imkan ve kabiliyeti ile uyumlu olmayan seviyesi, özünde siyasal ve stratejik bilek güreşi yaşandığını teyit etmektedir. Tabii bu tür özellikli dönemlerde, hamasetten mümkün olduğunca arındırılmış, samimi, anlaşılabilir, ölçülebilir ve hatta takvimlendirilebilir bilgilendirmenin gerekliliği de ön plana çıkıyor.Neden? Çünkü, puslu ortam bekleyen zinde odaklar; sade vatandaştan esnafa, iş insanından fon yöneticisine kadar uzanan geniş bir yelpazede, moral faktörleri aşındırmak için elinden geleni ardına koymuyor! Ve maalesef, sosyal medya manipülasyonlarıyla şekillenen sürü psikolojisiyle gelişen süreçte, kitlesel ve riskli hareketlere zemin yaratılabiliyor. İşte bu hal ve şartlarda ekonomide,vekritik önemini koruyor.Düşük faiz koşulları için mücadele etmek, esasen dünyadaki yerleşik finansal çevrelere bayrak açmak olarak yorumlanıyor.Sıcak para otoriteleri, hedef ülkelerde tahvil ve bono yatırımı yaptılar ve umdukları kadar para kazanamadılar. Bu nedenle olsa gerek, kısa vadeli küresel sermaye son aylarda emtia ve temel tüketim mallarını temsil eden şirket hisselerine yöneldi. İster istemez, -diğer faktörlerin de etkisiyle- üretici fiyatları tüm dünyada arttı. Bizim gibi ülkelere ise önce faizi yükseltme çağrısı yapıldı, sonra baskı kuruldu.Eldeki veriler, ekonomide makas değişikliğine işaret ettiği için klasik manadaişaretlemesi yapmaktan ziyade, güncellenen tercihlerin dayanakları ilebakmak daha anlamlı olacak.Ülkemiz insanının kritik eşiği, dövizinve enflasyonun yükselmesidir. Geçmişte bueşikte her seferinde bedel ödeyen halk, kurenflasyon-faiz sarmalında bocaladı ve süreklisiyasete fatura kesti. Nitekim eski sistemde,katlanmakzorunda kalan siyasetçiler, düşük faizin ortavadede sağlayacağı kazanımlara yoğunlaşamadıve bugünlere kadar gelindi.Pandemi şoku sonrasında dünyanınhızlı dönüşümü, konjonktürel olarakTürkiye'ye düşük faiz politikası uygulamakiçin bazı fırsatlar veriyor.Hali hazırda, Başkanlık sistemiyle sağlanansiyasi istikrar büyük bir teminat sunuyor.Türkiye; IMF'ten, 2008 global krizindenve pandemi şokundan çıkardığı derslerle,yeni döneme hazırlıklı ve tecrübeli giriyor.IMF reçeteleri; dar ve sabit gelirliyi baskılar,faizleri yükseltir, istihdamı ve yatırımlarısekteye uğratır, sadece sıcak para çevrelerineçalışırken, düşük faizli ortam, başlangıçtaki kuroynaklığına rağmen, istihdam ve refah etkisiniartırmayı vadediyor.Bankaların yurt dışı swap işlemleri sınırlanmıştır.Bireylerin döviz borcu değil, dövizvarlığı mevcuttur.Özel sektör döviz borcu,finanse edilebilecek esneklikleri içermektedir.Bankaların açık pozisyonu yoktur.Temelaltyapı projelerinin tamamına yakını bitirilmiştir.Türkiye'nin ithalatı USD, ihracatı Euroağırlıklıdır ve bu, şanstır.Turizm dinamikve rekabetçi seyretmektedir.Cari işlemleraçığı azalmakta, fazlaya doğru yapılanmaktadır.Bütçe performansı güven vermektedir.Enerji sektöründeki yenilebilir kapasiteninyanında, keşfedilen gaz yatakları ve doğalgazdepolama tesisleri arz güvenliği sigortasıdır.İthal ikameci tesisleri önceleyen, teknolojiodaklı teşvikler, dar ve sabit gelirlileri gözetenkamu maliyesi önlemleri, tedarik zincirindebeceri ve lojistik üstünlükler, yenilikçi veeğitimli gençlik...Türkiye'yi büyütmeye, döviz gelirlerini artırmaya, istihdamı yukarı çekmeye, enflasyonu indirmeye odaklıdır.Epeyce yazıyı daha hak etmektedir. Lakin ilk etapta,ile ilgilidir. Zira, FETÖ'den başlayan ve onları besleyen iç ve dış ihanet şebekeleri de boş durmamaktadır!