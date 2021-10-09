2019 yılındaki yerel seçimlerden bu yana bu iş böyle.

Nedir peki?

Muhalefetin sinsice geliştirdiği, çoğu zaman dedikoduya, hatta akıl dışı senaryolara dayanan iddiaları sanki gerçekleşecekmiş gibi toplumsal hafızaya zerk etme çabası.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidara kalmak için her türlü yolu deneyeceğine dair uç sınırlarda gezen söylemini, "siyasi cinayetler" boyutuna kadar taşıması çok tehlikeli bir yola girdiğini göstermektedir.

Ne imiş!

Çok daha sert bir ortamda siyaset yapılacakmış. Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmazmış. Siyasi cinayetlere ilişkin kaygıları varmış.

Vallahi pes, billahi pes!

O zaman...

Kemal Bey'in bu üslubunun kaynağını sorgulamak zorundayız.

Siyasi cinayet çağrışımını dışa vuran Kılıçdaroğlu, acaba CHP iç dinamiklerini veya örgütünden gelen istihbaratları mı paylaşıyor?

Yoksa...

Türkiye'yi karıştırmak için hazırlık yapan dış mihraklar ve onların içerideki ortaklarının sözcülüğüne mi soyunuyor?

Biz, her şeye rağmen...

Kemal Bey'e, "Türkiye'ye operasyon yapmaya istekli muhtelif ülkelerden elde ettiği bilgileri kullanma ve o doğrultuda hareket etme" konumunu yakıştıramayız.

Ama o...

Kendini konuşlandırdığı yeri öyle tanımlıyor ya da bu organik bağı reddetmiyorsa, onu bilemeyiz!

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ESER SİYASETİ VE SONRASI



Atatürk'ün, "Az zamanda çok ve büyük işler başardık" diye başlayan hitabının, 98 yıllık cumhuriyet tarihinde tekrarlandığı dönemler maalesef fazla değildir.

Çok partili hayat, Demokrat Parti ve Adalet Partisi ile ivmelenen kalkınma gayretleri ve nihayet Türkiye'nin kabuğunu kırmasını sağlayan Özal dönemi icraatı...

Aradaki süreçler...

Darbelerle, anarşi ve terörle malûldür.

Ülkemizin makûs talihini yenme yolunda ilerlediği, ancak büyük bedeller ödediği bir dönem de 2002'den bu yana süren AK Parti'li yıllardır.

AK Parti, isminden de ilham alarak iki ana eksen üzerinde ilerledi.

Adalet... Bilhassa vesayetin kırılması, egemenliğin millete ait olduğu gerçeğinin tescili.

Kalkınma... Memleketin her yanına yayılan yatırımlar, mega projeler...

Elbette şu söylenebilir...

AK Parti ulaştırmadan sağlığa, eğitimden toplu konuta kadar daha pek çok alanda başardıkları ile toplum tarafından takdir edildi. Yani, yatırım ve dönüşüm performansına, demokrasiyi yaşatma iradesine millet her seferinde oyları ile destek verdi.

Doğrudur...

Bugünlerde hatırlatılan eser siyaseti ve Türkiye'nin değişen çehresi, birilerinin ileri sürdüğü gibi politik nostalji veya bir tür başa kakma hadisesi değildir.

Aksine...

Millete şükran beyanı ve "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" mesajıdır.