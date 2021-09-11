Cumhurbaşkanı'ın, dünkü Kahramanmaraş programının farklı etaplarında verdiği mesajlar, 2023 seçimlerine giden yolda dikkat çekici başlıklardan oluşuyordu.Bu çerçevedeki madalyonun hem Cumhurbaşkanı'na hem de siyasi rakiplerine dönük yönleri söz konusu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi çizgisi, ekibi ve yöntemine dair son günlerde çok şey söyleniyor. Yani...dair sayısız değerlendirme yapılıyor.Oysa Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı bence çok net...Yılların tecrübesi ile meselelere soğukkanlıkla bakıyor. Anlık durum ve olayların içinde boğulmuyor, genel eğilime odaklanıyor. Sıkıntılı alanların fotoğrafını çekiyor. Toplumun nabzını tutuyor. Netice veren reçeteler hazırlıyor. Seçmenle kurduğu gönül bağını çok önemsiyor.Her hal ve şartta Erdoğan sevgisi ve Erdoğan'ın hatırı ağır basıyor.Halkın derdi ile dertlenme, derdine derman olma söylemi canlılığını koruyor.19 yılın icraat özeti ve geçmişten geleceğe yürüyüş iddiası ikna edici argüman olarak duruyor.Devletin, milletin hizmetinde olduğuna ilişkin güvence, pratik uygulamayla destekleniyor.Ekonomiyi büyütme ve enflasyonu düşürme çabası, sıcak sorunların aşılacağı umudunu içeriyor.İş ve aş davasında, vatandaşın kalbinden geçen ve diline dökülenler AK Parti'de karşılık buluyor.Yerli ve milli teknoloji hamlesi ile başarılanlar, öğretilmiş çaresizlik zincirini kırıyor.Terörle mücadelenin önemi ve önceliği aynen sürdürülüyor.Dezenformasyona karşı çıkış ve muhalefete yönelik eleştiriler anlamlı bir yere oturuyor.Gençlere ve kadın istihdamına yönelik hedef odaklı politikaların fark yaratması bekleniyor.Madalyonun Cumhurbaşkanı'na bakan yönünde karamsarlığa yer olmadığı gibi kuvvetli maneviyat, yüksek siyasi motivasyon ve kesintisiz saha çalışması faktörleri ön plana çıkıyor.Cumhurbaşkanı'nın lokomotif gücünün arkasına eklenenlerin fazlalığı, AK Parti katarının çekici takatini zorluyor. Değişen sosyolojinin istekleri ile konjonktürel tepkiselliği arasında, hassas çizgi çekilemiyor. Münferit negatif örneklerin vatandaş nezdinde genellemelere dönüşmesi için sosyal medya ajanları devreye giriyor, eş anlı önlem gecikince rakipler maalesef mesafe alabiliyor.Tablo; siyaseten birbirine uzak, uzun yıllariktidar olamamış zoraki ekiplerin çıkar birlikteliğinitüm çıplaklığı ile gösteriyor.Ortak paydaları Erdoğan karşıtlığı olanpartiler, bir doğru-dört yanlış beyanlarıyla patinajyapıyor.CHP'ninher birisine etki eden perde arkasındakiodaklar, halkta kuşku üretiyor.Günlük hayattan problemler yansıtanCHP Genel Başkanıkimi zaman söylediği çözümlere rağmen, devletinistikbalini ilgilendiren saklı ajandası olmadığınıizahta yetersiz kalıyor.Kemal Bey, kendi partisinden büyükşehirbelediye başkanlığı kazanan aktörlerin yanısıra ittifak halkasındaki siyasi figürleri bir aradatutmak için değişik manevralar sergiledikçe,yarın olur da iş başına gelirse devleti nasılyöneteceğini de deşifre etmiş oluyor. Haliylegüven vermiyor.Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, beklentiler değişiyor...Böylesine dinamik bir süreçte AK Parti, uzun iktidar döneminin artı ve eksilerini aynı anda yaşıyor, 2023, 2053, 2071 iddiasını muhafaza ediyor.CHP başta olmak üzere muhalefet iseizlenimi veriyor.İşte bu nedenle toplumun çoğunluğu için...