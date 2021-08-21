SİYASAL LOKOMOTİF VE ARKASINA EKLENEN VAGONLAR

Bu sorunun sahibinin profilini yazımızınsonuna doğru açıklayacağımızı belirterekdevam edelim...Artık tecrübeli bir siyasetçi. Manevrayapmayı da polemiği de öğrendi.Kriz yönetimini de bir şekilde beceriyor!Ya meselenin üstünü örtüyor ya dahaklıitirazları bile baskılıyor.Duyumlara, siyasal istihbaratçılarınaktarımlarına göre hüküm vermekten vazgeçmiyorve mahcup oluyor.içerikli faaliyetleri hayli seviyor.Kendi tabanını sıkılaştırma gayreti ilegeniş kitleleri kucaklama hevesi arasındagidip geliyor.Söylediği 1 doğru varsa, arka arkayayaptığı 4 yanlışla onu da kaybediyor.Ülkenin sosyoekonomik, hatta dışpolitik gündemini lehine çevirmeye çalışıyorama güven vermiyor.Vaatlerini halka yönelik olarak sıralıyorlakinhangi çevrelerlesözleştiğini ifadede zorlanıyor.Şahsi hedeflerinde biraz mesafe alsa,partilileri veya açık/gizli ortakları hemenpaçasından çekiveriyor.Vatandaşın duygularına oynuyor,manipüle ediyor, anlık bir kesiti, resmintamamı gibi sunduğu için kaybediyor.CHP Genel Başkanı...Parti genel merkezinde cereyan edendeğişik büyüklükteki sarsıntıların enkazadönmemesi için uğraş veriyor.İstanbul ve Ankara belediye başkanlarıetrafındaki örgütlenmeyi kırmayauğraşıyor.Kürt kökenli seçmene sarı ışık yakarken,arkasındaki devasa siyasal ve hukukitalebi karşılamaya gözü kesmiyor.Milliyetçi veya muhafazakar sağa gözkırpıyor, ancak bu kadar benzemezle oluşacakiktidardan bir hayır gelmeyeceğinigörmek istemiyor.Günün sonunda, etrafındakiler birerbirer tasfiye olurken, küçükhavuç ve sopayı aynı anda göstererek vaziyetiidare ediyor.Bu kadar dengesizliği dengelemek içiniçinde bocalamayı sürdürüyor. Ta kiilk seçimdegörenekadar!Muhalefetin yalan siyaseti ve algı operasyonunun yarattığı farklı nitelikli riskler söz konusu., iktidardan bir isme ya da o an için hassas konuma gelen kuruma yüklendikçe, doğal olarak bir savunma mekanizması gelişiyor. Muhalif çevrelerin iddia ve isnatlarına karşı duruş sergilenirken ister istemezgölgede kalabiliyor.Evet, yalanla sonuna kadar mücadele edilmeli, doğru bilginin, samimiyetin, öz eleştirinin ikna edici gücünden yararlanılmalı. Fakat bu sırada,ertelenmemeli.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeye hız, moral ve dinamizm kazandırdı. Sistemin hakiki manadaki etkinliği isevereformlarını zorunlu kılıyor. Tabii ki Cumhurbaşkanıve Külliye, sonuç odaklı idare tarzıyla ön plana çıkıyor. Peki ya inisiyatif alması gerekirken sütre gerisine çekilenler? Çözüm yerine topu Ankara'ya atanlar? Yetkisini, halkın dertlerine derman olmak için kullanmak yerine sürekli talimat bekleyenler?Cumhurbaşkanımız, müthiş bir lokomotif. Devleti de siyaseti de çekip götürüyor. Ama bu lokomotifin arkasınaetüt ederek, Cumhurbaşkanının yükünü biraz olsun hafifletmek gerekiyor!