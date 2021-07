Ciğerlerimizi yakan,duman ve küle boğanyangınlar, toplumca şapkayıönümüze koyup düşünmemizi ve birdizi gerçekle yüzleşmemizi zorunlukılıyor.Terör örgütü PKK ve yabancı istihbarat örgütlerinin karıştığı karanlık faaliyetler.. Tam da bu nedenle şüpheli şahıslara ilişkin yakın dönem giriş-çıkış kayıtları, binlerce saatlik kamera görüntüleri ve her türlü iletişim tespit yöntemi üzerinden yoğun bir çalışma sürdürülüyor., orman yangınlarının farklı nedenleri... Ev yeri veya tarım arazisi açmak için yakılan alanlardan, eskimiş trafolardan kaynaklanan yangınlara kadar değişik durumlar söz konusu. Ama Manavgat ve Marmaris yangınlarıizlerini taşımakta., orman yangınları ile mücadele işinin artık daha profesyonelce ve belli maliyetlerine de katlanılarak ele alınması. Ki Tarım ve Orman Bakanlığı bu yönde çalışma içinde. Kayyum eliyle yönetilen, borç batağından kurtarılması için uğraş verilen, envanterindeki uçakların uçamadığı Türk Hava Kurumu'na bel bağlanması zorunluluk değil. Bakanlık, Türkiye'deki orman yangınlarının yoğunlaştığı mevsimi, riskli bölgeleri, yangın karakteristiklerini dikkate alarak,bu meseleyi kökten halledebilir. Helikopterler, yangın söndürme işlevinin yanı sıra dönemine göre gerekirse çok maksatlı olarak da kullanılabilir. Belli sayıda yangın söndürme uçağı ise 3 aylığına çevre ülkelerden kiralanabilir., ekolojik teröre eklenenYangına müdahale kabiliyeti ve teknik imkanlarla ilgili soru sorulması başka şeydir. Yangın fırsatçılığı yaparak,bambaşka şeydir.Türkiye, son dönemde belirgin şekilde hassas noktalar üzerinden sürekli uçlara savrulmak isteniyor. Bir rektör ataması, sel felaketi, orman yangını veya aşı tedariki zamanlaması gibi başlıkların her biri şu ya da bu şekilde milletin sinir uçlarına basılmak üzere kullanılabiliyor!..

Bununla birlikte, "ise şükür ki dimdik ayakta. Dün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan başlanarak gerek Ankara'da gerekse ülkenin farklı şehirlerindeki konserler ertelendi. Köyleri, evleri, seraları, traktörleri yanan yurdumun güzel insanlarının acısı, hepimizin gözünü yaşarttı.Spor karşılaşmalarından konserlere, sponsorluktan gönüllü bağışlara kadar en geniş yelpazede,için harekete geçmeliyiz. Ağaç dikim sezonuna kadar yanan alanlar temizlenmeli ve her birimizin birer fidanı olacak şekilde Manavgat, Marmaris, Bodrum, Akseki, Mersin, Adana, Kayseri veya Osmaniye'de... Memleketin her bir yerinde,kurulmalı.Bin yıldır bu coğrafya, her türlü acı ile sınandı. Bu büyük meydan okumalara karşı konularak Türk milleti kimliği yoğruldu, bugünlere geldi.Bu güzel vatana, dedelerimizden miras diye bakmaktan ziyade, torunlarımıza bırakacağımız emanet olarak sahip çıkmalı, daha iyisini ve güzeliniunutmamalıyız.