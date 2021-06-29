Görünen o ki... Yakın geleceğin siyasi gelişmelerini, "enformasyon ile dezenformasyon" arasındaki mücadele belirleyecek. İşte bu yüzden yalan ve yanlışın ifşası kadar işin doğrusunun samimiyetle anlatılması da önem kazanacak.

Yine anlaşılan o ki...

Erkenden seçim havasına sokulmak istenen Türkiye'de, büyük projeler ve üstlenicileri hedef alınmaya devam edecek. Bu durum karşısında da projelerin gerekliliği ile faydamaliyet analizinin kalem kalem açıklanıp, kamuoyunun zihninde oluşturulmak istenen sis perdesinin kaldırılması hayati öncelik taşıyacak.

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Türkiye gündemini bu sıralar en fazla meşgul eden konuların başında "Kamu Özel İşbirliği" (KÖİ) projeleri geliyor. Projeler kapsamındaki garantiler üzerinden, bilhassa muhalefet partilerinin olumsuz algı yaratma çabası dikkatlerden kaçmıyor. Başlangıçta ödenen garanti bedellerine rağmen, bu projelerin orta-uzun vadede kamuya ve çevreye sağlayacağı faydaların üzerinde yeterince durulamıyor. Hatta, garanti ödemeleri ile projenin kamu finansmanı ile yapılması arasında, ileride ortaya çıkacağı hesaplanan lehte fark da bilanço üzerinde pek izah edilmiyor. Esasen bu yönde yapılan muhtelif çalışma ve analizler de mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden yaptığım değerlendirmeyi burada paylaşmak isterim. Kuşkusuz, kapsamlı ve ikna edici hesap kitap işi ve halka aktarımını resmi makamlar gerçekleştirmelidir.

Şu ana kadar hayata geçirilen KÖİ yatırımları tutarı 30.8 milyar Euro.

KÖİ yatırımlarının GSYİH'ya etkisi 26.4 milyar Euro.

KÖİ yatırımları ile sağlanan üretim etkisi ise 58.6 milyar Euro.

Kamu Özel İşbirliği yatırımlarının istihdama yıllık yansıması 1 milyon kişi.

KÖİ yatırımları sayesinde 89 bin ağaca eş değer CO2 salınımının önlenmesi de bir başka boyut.

2019 yılı itibariyle KÖİ yatırımlarından elde edilen tasarruflar da ilgi çekici.

Zaman tasarrufu: 11.2 milyar lira (yaklaşık 1.1 milyar Euro)

Yakıt tasarrufu: 4.6 milyar lira (450 milyon Euro)

Çevre tasarrufu: 92 milyon TL

Toplam tasarruf etkisi: 15.9 milyar TL (1.5 milyar Euro)

Ayrıca, trafik kazalarının önlenmesi ile hayatı kurtulan 3 bin 613 kişiye ise bence paha biçilmez!

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Ve bir örnek... İstanbul Havalimanı...

12 yıl için garanti edilen gelir tutarı: 6.3 milyar Euro.

25 yılda alınacak toplam kira: 22.1 milyar Euro.

2019 yılı garanti edilen gelir: 233.1 milyon Euro.

2019 yılı geliri: 255.6 milyon Euro.

Devlete ödenen tutar: 22.4 milyon Euro. Dediğim gibi... Her bir KÖİ projesi için ayrıntılı dökümler çıkarılarak, halka bir başka pencereden de bilgi verilmesini, nihai değerlendirmeyi halkın yapmasını beklemek durumundayız.