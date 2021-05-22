Milletin iradesi doğrultusunda siyaset eliyle yönetilen mekanizmaya devlet diyoruz. Devlet tasavvuru farklı olan aktörlerin değişik gerekçelerle güncellenen bilek güreşine karşın, toplumun sağduyusunun temsilcileri,esas alıyor. İşte bu nedenle bizler, millet adına devleti yöneten kadrolarınönemsiyor, dizginleri elinde tutması gerektiğini savunuyoruz. Biliyoruz ki devlet kurumları bünyesindeki bürokrat ve teknokratlar, politika uygulamalarına etki edebiliyorlar. Bu etkileşimli süreç; döneme, sorunlara, iç ve dış dinamiklere göre baskı grupları ile kimi kayıt dışı unsurlarında yol açabiliyor.Kabul edelim ki Türkiye böyle durumlarla ilk kez karşılaşmıyor.Sosyal dengeyi sarsmayı, yönetsel istikrarı bozmayı, güven ortamını zehirlemeyi hedefleyen kişi ve olaylar karşısındaTürkiye Cumhuriyeti, sağlam hukuki ve idari mevzuatının yanı sıra birikimi ve tecrübesi olan devlet kimliği ile her türlü türbülansın veya şahsa dayalı senaryonun üstesinden gelecek kabiliyettedir.

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Yukarıdaki çerçeveyi çizmenin sebebi, Cumhurbaşkanı'ın dünkü konuşmasından ön plana çıkarttığım bir mesajından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın,cümlesini, toplum psikolojisinden ekonomiye, siyasetten diplomasiye kadar geniş bir yelpazede,olarak görmek mümkün. Bu tespitimi yazarkenile başlayan ya daiçeren karşı çıkışları da duyar gibi oluyorum. Günde onlarca kez muhatap olduğumuz bu itiraz ve ihtirasların, masum ve makul olanlarını aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Anlık ve sıcak biçimde hissedilen sosyoekonomik sıkıntıları göz ardı etmiyor, ancak karamsarlığa teslim olmamak gerektiğini düşünüyoruz.Peki, neden?Kuzey Irak'tan Suriye'ye, Libya'danSomali'ye, Doğu Akdeniz'den Ege'ye,Kosova'dan Karabağ'a, Kıbrıs'tan Katar'a uzanancoğrafyada hak, alaka ve menfaatlerinikoruyan Türkiye tablosu olmazsa, üzerine titrediğimizbirlik, beraberlik ile üniter devlet yapısınıdaim kılmakta çok zorlanırız.Bazı öncelikler vardır ki. Halihazırda Türkve İslam âlemini tehdit kaynağı olarakgören ülkelerin kurgusu, bizlerin teyakkuzdaolmasını zorunlu kılmaktadır. Kudüs'ünbağrına saplanan hançerin acısınınİstanbul'da hissedilmesinin nedeni budur.Türkiye ekonomisi, ağustos 2018'dekikur saldırısından bu yana, pandemi şokununda olumsuz etkileri yüzündengeçmektedir. Evet, zorluklar vardır. Lakin kimsenin elinde sihirli değnek yoktur. Esas olan ülkeyi yönetenlerin sıkıntıların farkında olması ve çözüm için çabalamasıdır.Sistemi sorguladığını ileri süren muhalefetin,samimi reçetesi yoktur.Türkiye bütçesi, halkın ekonomik açıdan en kırılgan kesimleri ile esnafın ve hizmet sektörlerinin kayıplarını telafi edecek marja hala sahiptir. Bu imkanlar bundan sonra da kullanılmalıdır. Tabii kida tasarrufa gidilmelidir.Türk sağlık sistemi pandemide başarılıbir sınav vermiştir. Global şartlar göstermiştirkiTürkiye model ülke olmalıdır. Bunun yolu arge'den,onun yolu da eğitimden geçmektedir. Pandeminin dayattığı uzaktan eğitim yöntemi, asgari ihtiyaçları karşılamasına rağmenTürkiye'nin mutlaka aşması gereken problemidir.İstihdam; özellikle gençlerin istihdamı, kadınların üretime katılması, sanayinin rekabetçiliği,, sığınmacı sosyolojisinin idaresi de asli gündem maddelerimizdir.Güvenliğin tahkimi, özgürlüklerin teminatı, insan onurunun yüceltilmesi, adalet algısının iyileştirilmesi, kamu yönetiminin etkinliği, haliyleda hava ve su kadar gereklidir.Milletin gündemi bellidir. Kurumlar çalışmalı, kurallar uygulanmalı, sansasyona prim verilmemelidir!