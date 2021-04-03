Dün Ankara Şehir Hastanesi'ndeydim. Sıramız geldi, ilk doz aşımızı olduk. Bu vesile ile gerek sağlık sistemimize gerekse milli hasletlerimize dair çok yönlü gözlem fırsatı buldum.Ankara'da tedavi edilen Covid-19 hastalarının yarısının ŞehirHastanesi'nde olduğu dikkate alındığında,kontrollü normalleşme dönemindeyatan hasta sayısında gözlenen3 kat artışı dikkatle not etmek gerek. Trend yukarı yönlü olmakla birlikte, nispeten yatay seyre dönme eğiliminin başlaması ise umut verici.Çocuklarda, koronavirüs tablosuna ilişkin yorum ve değerlendirmelere gelince... Oransal olarak, önceki zirve dönemlerine kıyasla daha farklı bir görünüm söz konusu değil. Tedaviye cevap verme oranları ise yüksek.Bir başka husus, Şehir Hastanesi'nin, tedavi hizmetlerinin yanı sıranoktasında kaydettiği mesafe. Türkiye'nin aşılarının ikisinin insan deneyleri yakında Bilkent'te başlayacak. Ayrıca, her yıl ciddi döviz çıkışına sebep olan tıbbi cihazların bakım ve onarımı için Şehir Hastanesi'ndeki yerli ve milli kapasite kullanılacak.Salgının ilk şok dalgasının vurduğu günler... Koordinatör Başhekim'in odasının kapısı açılır. Bir vatandaş kısaca kendisini tanıtır. Tıbbi maske tedarik edebileceğini söyler. Ki o sırada pek çok Avrupa ülkesi birbirlerinin koruyucu sağlık ekipmanlarına el koymaktadır! Esasen savunma sanayii alanında çalışan şirket sahibi,diye sorar. Hocalar,diyecek olur. Vatandaş, ikiletmezder. Doktorlar, 500'ün, 500 bin adet olduğunu duyunca, bir hayli şaşırır. Ve o yok zamanda toplam 5 milyon adet tıbbi maske hibe edilir. Sonra... Sadece isminin Volkan olduğunu söyleyen vatandaş, sessizce işine döner.Yine o yok günlerde MKE,güvencesi ile sağlık çalışanlarını rahatlatır ve dediğini başarır.Derken bir büyük kulübün taraftar derneğinin temsilcileri gelir,der.Bir sitenin hanım sakinleri ise ev yemekleri yapar ve hastane personeline ulaştırmak istediklerini söyler.Solunum cihazının dünyada arandığı günlerde, iki girişimcimiz daha önce kendi imkanlarıyla geliştirdikleri ve belli seviyeye getirdikleri cihazı, tüm telif hakları ile birlikte devlete bağışlar. Pek çok ülkeye ihraç edilen o cihazlar Türkiye'de ve dost ülkelerde nice canları kurtarır.Bir paragraf da Sağlık Bakanıiçin...Salgınla mücadele boyunca ülkenin dört bir yanındaki hastane yöneticilerinden gelen talepleri anında karşılamasının bilhassa anlatıldığını belirtelim.Süreç boyunca iletişimigrafik izlese de... Tüm eleştirilerekarşın...Bakan Koca hayatın olağan akışının sürdürülebilirliği, hastane yükünün yönetimi, aşı milliyetçiliğinin yaşandığı ortamda tedarik zinciri kurulması bağlamındaki üstün gayretleriyle de zikrediliyor.