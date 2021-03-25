Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, gerekgerekseitibariyleüzerinde şekillendi.Cumhurbaşkanı'ın konuşmasında net karşılık bulan manifesto nitelikli başlıklar...Yeni ve sivil anayasa.Aile-eğitimkültür alanında milli uyanış.3-Güçlü ekonomi idi.Parti'nin yönetsel yapısını belirleyen MKYK ve MYK listesi ise şu esaslara dayanıyordu:Geçmiş ile gelecek arasında köprü isimler.Değişiklik ve değişim çizgisinde belirginleşen kapsayıcılık.Kadroları en geniş manada tahkim eden sağlamcılık.

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AK Parti'yi, emin adımlarla Cumhuriyet'in 100. yılına taşımayı hedefleyen yaklaşım, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın -Anayasa gereği- son kez cumhurbaşkanı adayı olacağını gözeten esasları da bünyesinde barındırıyordu. Bir başka anlatımla Erdoğan, 19 yıllık büyük mücadele ve dönüşüm sürecine rağmen içindekonuları kesin neticeye ulaştırma kararlılığında idi. İşte bu yüzden Sn Cumhurbaşkanının şu tespitleri, önümüzdeki dönemin önceliklerini ve buna göre seçeceği çalışma arkadaşlarının müktesebatını tanımlıyordu:'aile','eğitim','kültürümüzü'Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine,sadece nefis ve zekâ üzerine kurulu bilg-inin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemibizi; haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmettenuzaklaştırıyor.

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Kuşkusuzde güncel gerçekliği ve ileriye dönük bakış açısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinde önemli yer tuttu. Erdoğan, halihazırda yaşanan türbülansın, Türkiye'nin hakiki büyüklüğü ve gücüyle ilişkili olmadığından emin bir profil çizdi.Ardından...temelinde ekonomikbüyüme iddiasınıyineledi ve şu çağrıdabulundu:Cumhurbaşkanımızın, -benim tabirimle-ekonomide kuşatmayı yarma hamlesi dedikkat çekici idi. Erdoğan, Türkiye'ninşeytan üçgenini kırması içindoğrudan millete yaslanan söylemi tercih etti...dedikten sonda şöyle devametti:

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Cumhur İttifakı'na yönelik özel vurgu ile MHP Genel Başkanı'ye teşekkürü de not ederek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına damga vuracak gündem maddesi... Yani,Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa tasavvurunun içini şöyle doldurdu:Yeni Anayasanın ruhunda millet olmalıdır.Anayasanın merkezinde insanın huzuru, refahı, mutluluğu yer almalıdır.Anayasanın özü; tüm değerleriyle, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir...