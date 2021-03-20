Merkez Bankası'nın son faiz artırımı, bu karardaki sürpriz etkisi, arkasındaki değerlendirme biçimi ekonominin geleceği adına kapsamlı analizi hak ediyor.Çünkübirbiri ilemutlak uyumlu olmak ve hayatıngerçeklerine olabildiğince yakınsamakdurumunda!Merkez Bankası, ekonomik reform programından önce inisiyatif alarak kurumsal açıdan kendisini faiz silahıyla epeyce bağladı. Yani... Asli görevi ve ana hedefiolsa da Merkez Bankası,durumdan vazife çıkarırcasınasorumluluk almak istedi vemisyonunu buna göre tanımladı.Hem piyasanın hafızasını formatlamak hem de çoklu ve çoğu değişken faktörü yönetmek gibi iddialı bir politika setini seçti.Küresel emtia ve tarımsalürünlerden kaynaklanan fiyatoynaklıklarına karşı pozisyon almayauğraşıyor.Kur istikrarını, kurdanenflasyona geçişkenliği önemsiyorve aynı anda cari işlemlerdekidengelenmeye de odaklanıyor.Büyüme dinamiklerinikolladığını da hissettirmeye çabalıyor.ABD Merkez Bankası'nın heray yeniden şekillenecek beyanlarının,Türkiye gibi yükselen piyasalarıolumsuz etkileyeceğini yüksek ihtimalkabul ederek, faizle koruma kalkanıinşa etmeyi deniyor!İç piyasada talebin hâlâcanlılığını koruduğunu düşünüyor.Reel sektörün yeterince likitolduğu hesabını yapıyor.Halk tabiri iletezineyaslanıyor.Hizmetler sektöründenbaşlayarak, istihdamda kıpırdanmayaşanacağını öngörüyor.2021'de Türkiye ekonomisininhatırı sayılır oranda büyüme trendiyakalayacağından emin davranıyor.Faizi artırmanın alternatifmaliyeti tartışılırken, her türlüjeopolitik gelişme faizin seviyesinerağmenetkileyebilir.Büyük firmalar ve ana sektörlerellerindeki nakde güvenirken, altsektörler ve alt yüklenicilerile zorlanabilir.Bankalar, kredi yaşamdöngüsünde soluklandırılmasıgereken nitelikli firmalar içindevletin liderliğini ve hatta somutyüklenimlerini görmeden meseleyiiştahla ele almayabilir.İmalatçı KOBİ'ler için KOSGEBve KGF üzerinden hedef ve zamanodaklı programlar kuruluncaya kadartedarik-üretim-dağıtım zinciri arzuedildiği şekilde işlemeyebilir.Parasal sıkılaştırmanınhenüz, pek çokaçıdan yanlış yorumlanabilir.Kamu maliyesinde kullanılacakalan sanıldığı kadar geniş olmayabilir.Yapısal kararların hızı, uyumu, netice verme süresi, faizden de öte belirleyici olmaya adaydır. Tabii ki yapısal değişimden fayda beklenirken,şartıyla!