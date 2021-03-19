MHP'nin 13. Büyük Kurultayı, sembolizm ve mesaj yüklü siyasi buluşmaya sahne oldu. MHP lideri'nin,yönelik değerlendirmeleri kadaryönelik keskin ifadeleri dikkate değerdi. Devlet Bey'in, Cumhur İttifakı'nı anlamlandırma ve sürdürebilir kılma yaklaşımı son derece önemliydi. İttifakta çatlak beklentisinde olan hatta bunu teşvik eden çevrelere,demiş oldu. Bu duruşunu daolarak formüle etti.Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni,olarak nitelemesi, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını vurgulaması not edilmesi gereken cümleleri arasındaydı.

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MHP Genel Başkanı'nın bir saati bulan konuşmasının gerek ittifak dayanışması gerekse 2023'e uzanan perspektifte kayda değer başlıkları da şunlardı:Cumhurbaşkanımıza ve AK Partili kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.Seçimler zamanında yapılacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır.Türk milleti, PKK-FETÖ ittifakını (Millet İttifakı) tercih etmeyecektir.Birkaç ay içinde yeni anayasa hazırlığımızı tamamlayacağız.Ekonomik Reform Programı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nı destekliyoruz.

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Ve nihayet...HDP hakkında açılan kapatma davasının milletin yüreğine su serptiğini belirtmesi,Andımız konusunda tutarlılığını koruyup, CHP yöneticilerine yüklenmesi,CHP'yi 5. kol faaliyeti, İYİ Parti'yi proje olarak tanımlaması, HDP'yi demokrasinin mayın tarlasına benzetmesi,Oy oranlarına dair spekülasyon yapan anket şirketleri içindemesi de Devlet Bey'in özgün siyaset tarzının yansımasıydı. 13. Kurultay, Bahçeli'nin,tespitiyle de siyasi tarihe geçti.