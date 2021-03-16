Cumhurbaşkanı'ın, 12 Mart 2021 tarihindeteması ile açıkladığı yol haritasındaki çarpıcı bölümlerden birini de dış ticarette denge ve yapısal cari açıkla mücadele hedefi oluşturdu. Esasen görüldü ki Türkiye ekonomisinde bir yandan yapısal düzenlemelere, diğer yandan da açık/örtülü maliyet unsurlarını ayıklamaya ihtiyaç var. Gerek ihracat gerekse ithalat sırasında katlanılan yığınla faturanın nihai fiyatlara nasıl yansıdığını, ülkeden ne kadar döviz çıkışına sebebiyet verdiğini düşünmemiz gerekiyor. Konu teknik ama işin uzmanları sadeleştirilmiş biçimde özetleyebiliyor. Gelin,de denilen sürece ve sonuçlarına birlikte bakalım.Öyle ya Sn Cumhurbaşkanımız,dediğine göre,adayların şimdiden bilmelerinde fayda olanhususlara kısaca değinelim. Zira Türkiye'deyasal veya idari boşluklardan yararlanılarak,dış ticaret işlemlerinde tahsil edilen gereksizveya fahiş unsurlarla maliyetler yükselmekte. Bu mali yükler rekabet gücünü olumsuz etkilemekte, trafik sapmalarına, hatta pazara girişte engellere yol açmakta.Dış ticaret uygulamasında, kimi aracılar sahneye çıkmakta ve çeşitli adlar altında ithalatçı veya ihracatçıdan bedeller talep etmekte. Bu ücretlerin başlıcaları şöyle sıralanmakta:: Ticareti bağlamadığı halde, 12 Dolar+KDV.: Alıcı veya göndericiyle ilgisi olmadığı halde, 10 Dolar.: Alıcı veya göndericinin katlanmaması gerekirken, 10 Dolar+KDV.: Alıcıdan para talep edilemeyeceği halde, 25 Dolar.: Gümrük sahasında işlemler elektronik yapılmasına rağmen, 85 Dolar.: Malla ilgili gümrük işlemi için zaten olması gerektiği halde, 70 Dolar.: Navlunla birlikte boşaltma ücreti ödendiği halde, 165 Dolar.: 55-77 Dolar.Gümrüklü sahada kontrol ve denetime tabi işlerde özel aracıların rolü ile bu şirketlerce yürütülen işlemlerin gerekliğinin yeniden ele alınması ve ücret tarifesinin makul esaslara bağlanması ihtiyacı gün gibi ortada.İşin erbabının anlatımı iseşu şekilde:Gümrük memuru görevi gereği ithal edilen malı görmek ister. İthalatçı tam da bu noktada gümrükteki depocuya para ödemek zorunda bırakılır. Aslında depocu ile bazı taşıyıcılar (!) uyumlu eylem içine girer. Taşıyıcı, depocuya der kiİşteolarak da tabir edilen, haksız veya gereksiz alınan bu tutarların yıllık yaklaşık 4 milyar doları bulduğu ve ülkede kalmadığı hesaplanıyor.Mallar bu şekilde yüksek maliyetlerle ülkeye girdiği için bilhassa ihraç ürünlerinde kullanılan ithal girdilerin faturası suni biçimde kabarıyor. İhracatçının kar marjı ve rakipleriyle başa çıkma gücü azalıyor. İç piyasada benzer malı üretenler dediyor. Yani rekabet yerine, balon oluşuyor. Türkiye kaybediyor!İşlem ücretlerini; sayısını azaltarak ve insaflı tarifeyle devlet almalı, kaynaklarımız da yurtdışına akmamalı!