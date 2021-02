Türkiye, pandemi ile mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor. 1 Mart'tan itibaren, tüm illerde vaka sayısı ve risk yönetimi esasına göre, normalleşme adımları atılması planlanıyor. Bu dönemde, iller haftalık açıklanan vaka sayıları dikkate alınarak dört kategoride risk göstergesi kabul edilen renklerle tanımlanacak. Mavi, "düşük risk" kabul edilecek. Ve bu durumdaki iller tam normalleşmeye geçebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin normalleşme planını anlattı:1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek. İl bazında vaka sayıları haftalık yayınlanacak. Verilerin haftalık açıklanmasının sebebi ise aktif vaka sayısı ve tedavi edilebilirlik süreciyle ilgili. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek.Şu anda yüz binde 10'un altında vaka görülen illerin mavi (düşük riskli), yüz binde 11-35 arası vaka olan illerin sarı (orta riskli), yüz binde 36-100 arası vakası bulunan illerin turuncu (yüksek riskli), yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen illerin ise kırmızı (yüksek riskli) olması tasarlanıyor. Vaka sayısı her ilin kategorisi için kritere dönüşüyor. Örneğin Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 yani günlük 275. Bu durumda Ankara, düşük riskle- riskli arasında bir çizgiye oturuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Şayet bir il (şu anda Hakkari, Şırnak) mavi kategoride ise restoranların açılması, hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor.Karar süreçleri ilin durumuna göre dinamik olarak şekillenecek. Diyelim ki bir ilde salgın 2-3 hafta çok yüksek seyrederse, buna karşın çevredeki illerde vaka sayıları çok düşük ise riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili ayrıca seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek. Her ilin 1 Mart'la ilgili hazırlık yapması gerekiyor. Bakanlık, haftalık vaka verilerini il il açıklamaya başladığı için her il 1 Mart'ta nerede olduğunu bilerek, normalleşme sürecini yönetecek. Kısıtlamaysa kısıtlama, esnemeyse esneme kararı alacak.Amacımız, pandemi ile mücadelede vatandaşı işin asli sahibi kılmak. Bu noktada vatandaşın duyarlılığını ve sorumluluğunu artırmayı arzu ediyoruz. O ilde valilerle birlikte vatandaşların sonuca etkisini motive etmek istiyoruz. Bu yaklaşımla Bilim Kurulu tek taraflı kısıtlama yapmış algısı değişiyor. Artık standartlar belli. Dolayısıyla vatandaş şehriyle ilgili seyri görerek, kısıtlamayı veya esnemeyi etkileyebilecek, güce kavuşuyor.Pandemi ile mücadelede mart ve nisan çok önemli. Her ne kadar 25 milyon planlansa da martta 35 milyon aşı için hazırlık yapılıyor. Nisan sonu itibarıyla 105 milyon doz aşının tedarik edilmesi hedefleniyor. Yerli aşının yaz aylarına yetiştirilmesi ve daha önce aşılanan vatandaşların en geç eylülde başlanarak birer doz daha aşı olabilmesi için de planlamalar sürüyor.BioNTech aşısında tedarik süreci de netleşti. Yaklaşık 800 bin doz aşının bu ay içinde gelmesi bekleniyor. Aşı sırası gelen vatandaşlara bu seçenek de sunulacak. Onayları alınacak. Özellikle 60 yaş ve altındaki gruba bu aşı da önerilecek. BioNTech aşısını tercih etmeyen vatandaşlar o anda inaktif aşı varsa bu aşıyı olabilecek. Yoksa aşı tedarik edildikçe, sırayla aşılama programından yararlanabilecek.Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller mavi.Yüz binde 11-35 arası vaka seyri görülen iller sarı.Yüz binde 36-100 arası vaka seyri görülen iller turuncu.Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller kırmızı.Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi: "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."Sağlık Bakanı Koca, "An itıbariyla virüs, mutasyona uğruyor. Bulaşıcılığı da artıyor. Bu nedenle kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün oldukça uzak durmak, maske, mesafe ve temizliğe yüksek hassasiyet göstermek gerekiyor" uyarısında bulundu.