19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu Ekonomiye dair güncel tespitler
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Ekonomiye dair güncel tespitler

Ekonomiye dair güncel tespitler

19.01.2021, Salı

Bu sıralar yine karnından konuşan kimi piyasa aktörleri, bazı bürokratlar ve analistler, ekonomiye ve ekonomi yönetimine ilişkin farklı spekülasyonları paylaşma, kendi ürettikleri sanal âleme gerçeklik kazandırma gayreti içinde.
Hemen kitabın ortasından belirtelim...
Tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize, bilhassa yüksek faize dair duyarlılığı devam ediyor. Ki bunu yakın zamanda yine dile getirdi.
Merkez Bankası'nın güncel yaklaşımının, politika araçlarındaki sadeleştirme adımlarının, piyasayı gözeten hamlelerinin yanlış yorumlanmaması lazım.
Örneğin gerek dünyada gerekse Türkiye'deki tarımsal fiyatlarda, kuraklık riski kaynaklı oynaklık görülmekte.
Lakin...
Dönemsel tarım ve gıda fiyatı artışının, yeniden faiz silahı ile karşılanmasını beklemek işin doğasına aykırı.
Veya...
Bankacılık sisteminin, dün-bugün kıyaslamasına ilişkin kurgusuna da kapılmamalı.
Halihazırda KOBİ'ler başta olmak üzere firmalara bakışta, yani kredi yapılandırmasından teminatlandırmaya veya fiyatlandırmaya kadar hemen her aşamada zorlayıcı tutum takınan bankalar olduğu da bir sır değil.
Türkiye gibi büyümesi dış finansman ve iç kredilendirmeyle yakından ilişkili bir ekonomide, "piyasa dostu politika" söylemi kapsamında gelişen yüksek faizin sürdürülebilir olamayacağı da çok net. Üstelik bu tür bir inadın günün sonunda bankacılık kesiminin aleyhine olduğunu söylemek de abartılı olmayacaktır.
Projektörlerin yalnızca Merkez Bankası'na odaklanmasını beklemek de eşyanın tabiatına uygun düşmemektedir. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kamu maliyesine ilişkin son paylaşımları da dikkatle irdelenmelidir. Bütçenin, pandemi kaynaklı özellikli durumun aşılmasına yönelik tedbirler dışında oldukça ihtiyatlı idare edileceğinin vurgulanması önemlidir.
Özetle...
Sürekli kur üzerinden operasyona uğrayan Türkiye ekonomisinin faiz sarmalına girmemesi de gereklidir. Her şey, hemen, herkesin istediği ölçüde ve hızda şekil alamayacağına göre, kamusal önceliklere odaklanmakta ve buna göre pozisyon almakta fayda vardır.

***


DEVLET BEY'İN MAKUL TEPKİSİ

Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin ve nihayet hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın hayatın hiçbir alanında kabul edilemez.
Şiddetin kısa vadeli mesajından medet uman, akla değil sopaya sarılan talihsizler, hizmet ettikleri sorunlu çevreyi memnun ettiklerini zannederken aslında ülkenin tamamına zarar verirler!
Bu ilkesel tespitten sonra...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamasının kritik bölümlerinin okunmasını önerelim. MHP'yi ilişkilendirmek istedikleri fotoğrafı reddeden beyanını ve o fotoğrafın arka planına değinen sözlerini de akılda tutalım.
Bugün...
Cumhur İttifakı'ndan, MHP'nin desteğinden veya konumundan rahatsızlık duyan oldukça kompleks bir yapının duruma göre MHP'yi ve liderini "siyasetin yumuşak karnı" haline getirmek istedikleri bariz biçimde görülüyor.
Sn Bahçeli de her seferinde bu mahfillere bir dizi açıklamayla ve tepkisel dille cevap veriyor.
Evet...
Bu mücadelenin bitmeyeceği apaçık ortada.
Sanırım burada mühim olan husus, 2021 yılının oldukça değişken iç ve dış siyasi ortamında, belirsizlik yönetimini de gözetecek şekilde ittifak koordinasyonuna yönelmek...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bahçeli’nin ittifak manifestosu 16.01.2021 Cumartesi
İttifak zemininde hareketli günler... 14.01.2021 Perşembe
Gerçek gündem... Sözde mi özde mi? 12.01.2021 Salı
Kongre baskını ve FETÖ’cüler! 09.01.2021 Cumartesi
Yine o çağrışım: ‘Mesele rektör ataması değil, anlasanıza!’ 07.01.2021 Perşembe
Varlık Fonu Raporu 05.01.2021 Salı
HDP... Yargıtay’daki o dosya! 02.01.2021 Cumartesi
Mevlüt Çavuşoğlu 2020’yi değerlendirdi: ‘Yeri geldi oyun bozduk yeri geldi oyun kurduk’ 31.12.2020 Perşembe
Hem ‘Gören’ hem de ‘Bakan’ yaklaşımı... 31.12.2020 Perşembe
AİHM’in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu 29.12.2020 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA