ABD'de kongre binasının basılmasıyla sonuçlanan süreç, bir bilimkurgu filmindeki sahnenin gerçek olması gibiydi. Amerika'daki seçim sisteminin problematiği ve güvenilirliği bir yana, iktidarın değişimi bile yeni dünyanın artık eskidiğinin somut kanıtıydı.

Pek çok ülkeye güya demokrasi ihracı adı altında kan ve gözyaşı götüren Amerikan yönetimlerinin, bizzat kendi başkentlerinde yaşadığı sınama sırasındaki şok halleri de ibret vericiydi.

Madalyonun bu yüzü elbette uzun süre tartışmaya açık kalacak.

Madalyonun diğer yüzünde ise Türkiye açısından önemli ipuçları söz konusu...

Zira tescilli FETÖ'cüler, protesto gösterilerini ve kongredeki çatışmaları canlı yayınla aktarırken görünür gelecekte Başkan Biden ve ekibinden beklentilerini de adeta dışa vuruyorlardı. Müstakbel Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir şekilde bağlantı kurdukları bilinen FETÖ'cülere karşı bundan sonra yenilikçi stratejiler geliştirilmesi kaçınılmaz.

Öncü sinyaller gösteriyor ki...

Ankara, FETÖ elebaşının iadesi noktasındaki hukuki taleplerini canlı tutacak. Buna karşın, ABD'deki yeni yönetimin de FETÖ'cüler adına Türkiye'den farklı nitelikte istekte bulunma ihtimali de göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Bir başka anlatımla, FETÖ mensuplarının siyasi hamiliğine soyunan dış aktörlerin belirginleşmesi seçeneğini hesaba katarak bugünden önlem almakta fayda var.

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SİYASİ SAFLAR SIKLAŞIYOR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geride bıraktığımız yılın son günlerinde dikkati çeken, bu yılın ilk günlerinde de devam eden görüşme trafiği, siyasetteki safların sayısı ve niteliği açısından önemli sonuçlar vermeye aday.

Küresel ve bölgesel risklerin iç politikaya yansıması olasılıklarını ve Türkiye'nin karşı hamlelerini esas alan bu konumlanma...

Cumhur İttifakı'nın tahkimini,

Alternatif ittifak bloğunun ise ilkesel bağlamda sorgulanmasını beraberinde getirmekle kalmayacak...

Aynı zamanda...

AK Parti için büyük kongre ile büyük yenilenmeye,

Kabine değişimine,

Genel Merkez ve Parti Grubu'nda kan tazelenmesine,

Ve bürokraside kadro güncellenmesine kapı aralayacak...

Eldeki verilere göre,

2021 yılı uluslararası alandaki stratejik kazanımların kök saldığı,

Ekonomik ve demokratik reformlara fırsat penceresinin açıldığı,

Her türden sürprizlere karşı hazırlık içeren bir dönemin adı olacak.

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O RAPOR MECLİS'TE



Türkiye Varlık Fonu 2019 Yılı Raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak, Meclis'e gönderildi. Ön bilgilerin işaret ettiği üzere rapor, muhalefetin tüm iddialarına karşı cevap niteliğinde bölümler de içeriyor.

Gecikme ise...

Şirket bazındaki bilançoların kontrolünün yanı sıra konsolide bilanço hazırlamanın zaman almasından,

Pandemi şartlarındaki bağımsız denetim faaliyetinin, bilgi ve belge alımı ve analiz yönüyle aralık ayına kadar uzamasından,

Devlet Denetleme Kurulu'ndaki uzmanın sağlık sorunları ile uğraşmasından kaynaklanıyor.