Kitabın ortasından söyleyelim...Özgüvenli ve konulara hâkimdi. Netameli meselelere samimiyetle açıklık getirdi. Fitne üretilebilen alanlardaki soruları da kendinden emin biçimde cevapladı...Dışişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz.Mevlüt Bey, kamu yönetimine örnek bir faaliyeti gelenekselleştirdi. Her yıl sonu kapsamlı değerlendirmeler yapıyor. Diplomasi gibi hassas bir sahada, günlük tartışma ve çekişmelerden uzak duruyor. Katkı veren tüm siyasi ve bürokratik ekibe teşekkür etmesini biliyor. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcülerini, İletişim Başkanını, Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyelerini bir bütünün senkronize parçaları olarak konuşlandırıyor.Devletin ve Cumhurbaşkanının önceliklerini gözetirken,izin vermemeyi başarıyor. Bakan yardımcıları, Bakanlık sözcüsü ve basın danışmanı gibi yakın çalışma arkadaşlarıyla uyumunu her an hissettiriyor.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Çavuşoğlu'nu dinlerken, içeriğe dair şu hususları özellikle not aldım.2021 yılı önceliğiniolarak tanımladı. Türkiye, yumuşak gücü ile gerektiğinde sert gücünü birlikte kullanacak, böylecedinamiğini sürdürebilir kılacak.Muhalif odaklara dedi ki...Bunu özellikle Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarına karşı çıkan zihniyete atıfla dile getirdi.Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri değerlendirirkenbağlamında, Uygur Türkleri ile ilgili siyasi ön şart ileri sürüldüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı.Yunanistan'ın, İyon denizinde karasularını 12 mile çıkarma kararının Ege için emsal olamayacağını güçlü şekilde vurguladı. Atina'nın da Türkiye'nin bu noktadaki kararlılığını bildiğini hatırlattı.Yeni ABD yönetimi ile sağlıklı ve öngörülebilir ilişkiler geliştirme arzusunu ifade etti.dedi.İsrail ve Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesigerektiğine ilişkin yorumları dinledive siyasi açıdan çerçeveyi çizdi.AİHM'ninkararının, önceki karar ve ilkeleri ile çeliştiğinianımsatarak, mahkemenin siyasallaşmaeğilimini eleştirdi.AB ile ilişkilerin seyrine,temelinde,yapıcı bir tutumla, pozitif bakış açısı getirdi.