Genel Kurulu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmeleri,bakımından dikkatle irdelenmeye değer örneklerle devam ediyor.AK Parti'ninile CHP'ninayrı ayrı ele aldığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor:Liderin etkinliğine güvenmek... Politik çerçevede kendinden emin olmak... Rakibi tanımak...Yılların birikimiyle hareket etmek...Her birihanesindeduruyor.Muhalefetin parlamento dışında şekillendirdiği, bilhassa sosyal medya üzerinden organize ettiği, Meclis'e de taşıdığı gündem ve iddialar karşısında yer yer savunma pozisyonunda kalınması ise hızla giderilmesi gerekenişaret ediyor.CHP, bilinen sınırlarını aşan tarzda sistematik, zaman zaman sinir uçlarına dokunan, iftiralarla da şekillendirdiği bolca spekülasyonun içine az miktarda doğru katarak birsürdürebiliyor.Bu sayede hedef kitlesini diri tutarken, AK Parti'de zincirin zayıf halkası haline getirmeyi umduğu kişi ve kurumlara kolaylıkla taarruz edebiliyor. Her bir kişi ya da müessese, özgün durumunu izaha çalıştığında ise kitle iletişimi açısından çoğu kez

***

Örneğin AK Parti ve çevresini muhtelif ithamlarla baskı altında tutayım derken, gerçeklerin tekzip gücü karşısında mağduriyetlere yol açabilir, bu da istemediği kadar dayanışma gelişmesini teşvik edebilir.Siyaset açığının sadecekapatılacağı yanılsaması içinde dostlarıylaiktidara gelmeyi umarken, ebedimuhalefet liginde patinaj yaparak seçmentabanını yeni arayışlara itebilir.Bazı dedikoduların sanki olmuşçasına sunumu, başlangıçta kamuoyunun ilgisini çekebilir.Siyasal kredibilite kaybını pekiştirebilir...Külliye'ye giden CHP'li senaryosu... Yeni parti arayışındaki CHP'lilere para aktarıldığı tezi... Genel Başkan ve ailesinin telefonlarının usulsüz dinlendiği gibi tehlikeli iddialar...Parti örgütündeki taciz ve tecavüz vakaları...Türk ordusu içindiyebilecek kadar pervasızlık ve akıl tutulması... Partiyi sarsmakta olan siyasal kopuşlar...Motivasyonunu yurtdışından alan, kabiliyetini sosyal medyaya bağlayan, umudunu yapay ittifaklarda arayan bir partinin güncel manevraları belki anlık popülarite sağlayabilir ama oy sağlayabileceğini sanmak yanılgı olur!İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul tarihi. Dünya, hala ırkçılık belası ve ayrımcılık hastalığıyla malûl! Beyannamenin 1. maddesi için küresel çapta verilen mücadelenin öncüsü olarak Türkiye'nin ve lideri'ın çabaları kaçınılmaz biçimde çok özel değer kazanıyor. Niye? Çünkü 1. maddeye göreda ondan...