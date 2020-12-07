Çağımız,Kitlelerin, ideolojik gettolarına çekildiği...Kendi çevrelerinden gelen paylaşımları doğru kabul ettiği bir çağ.Tıpkı'ın dediği gibi...hayatı deneyimlerleöğrenir, yaşayıpders çıkarır.ise kararını peşin olarak vermiş insanlardır.

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Geçtiğimiz hafta Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı gezme fırsatı bulduk. 400 milyon dolara mal olan, Ar-Ge dahil güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan ve dünyada ilk olma özelliğine sahip bir yatırım bu.İlk aşamada 500 megavat üretim kapasitesine sahip olan tesis, 7 ay sonra güneş paneli üretim kapasitesini 1000 megavata çıkaracak. 1.400 kişiye sağlanan istihdam 2 bin 100'e ulaşacak.Konya Karapınar'da 1 milyar dolar yatırımla kurulanise Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olma özelliğine sahip olacak.Kalyon Grubu, 46 yıldan bu yana Türkiye'ye ve geleceğine güveniyor.Son olarak, "Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatını" üstlendiler.Uluslararası katılıma da açık ihaleyle neticelenen yatırımın bedeli 9.5 milyar lira.CHP Genel Başkanı, benzeri tüm projelerde olduğu gibi sadece damga vergisi ve karar pulu bedeli istisnası tanınan bu yatırıma, sözleşme bedeli olan 9.5 milyar liralık devlet teşviki verildiğini öne sürecek kadar talihsiz bir beyanda bulundu.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nun sessiz çığlığına tanık olduk. Cumhurbaşkanı ile 30 yıl öncesine uzanan tanışıklığının siyasi malzeme yapılması bir yana üstlendiği projelerin yalana, iftiraya ve algı operasyonuna konu edilmesine adeta isyan ettiğini gözlemledik. Arzu eden parti liderine -zerrece samimiyeti varsa- gereken bilgiyi aktarmaya hazır olduğunu dinledik. Her şeye rağmen Türkiye'ye yatırım yapma kararlılığından milim sapma olmayacağını not ettik.