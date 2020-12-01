Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklanan veriler üzerindesistematik bir çalışma yürütülüyor. Açıklanan rakamlarise ya inanmama eğilimi baş gösteriyor ya da küçümseme kampanyası başlatılıyor.göstergelerde ise bu tabloyu abartma veya karamsarlığı artırma faaliyetine hız veriliyor!Enflasyon, istihdamve büyüme verilerinedair hesaplama yöntemiile istatistiki seriler hakkındakamuoyu oluşturançevrelere yönelikyapılmasınınfaydalı olacağınıda kayda geçirelim.Dün açıklanan temmuz-eylüldönemine ilişkin yüzde 6.7'likbüyüme performansı dikkatedeğer sinyaller içeriyor.Türkiye, OECD ülkeleriarasında, yılın üçüncü çeyreğindeolarak öne çıkıyor.Çin, OECD üyesi olmadığı içinayrı kategoride değerlendiriliyorama oradaki büyüme deTürkiye'nin gerisinde kalıyor.Pek çok ülke neredeysesıfıra yakın faiz şartlarına rağmenekonomisini büyütemiyor.Türkiye ise büyüme dinamizmibakımından olumlu yönde ayrışıyor.Büyümenin kaynaklarıda tabii ki önem taşıyor. İç talebedayalı büyümenin her zamanve her şart altında konuşulacakyönleri vardır. Lakinherşeyden öte kritiktir. Zira o ülkeningeleceğe duyduğu güveningöstergesidir.Pandemi şartlarında, hizmetlersektöründe ortaya çıkanrisklere ve zorlu ortama rağmenimalat sanayinde ve sabit sermayeyatırımlarında gözlenen kıpırdanmada ileriye dönük tedbirlerinnetice vereceğininteminatıdır.Esas olanAncak dışsal kaynaklıbelirsizliğin yüksekolduğu dönemlerde,büyümedeinişli çıkışlı grafikyaşanması öngörülebilenbir durumdur.Ekonomik küçülme ve büyümeninart arda gelmesi ve buhareketliliğin sıklığı, bireylerinve şirketlerin mali güçlerindekihissedilir iyileşmeyi zamanayaymaktadır.Tam da bu nedenle ekonomiyönetimi fiyat istikrarınıönceleyen, sürdürülebilirbüyüme modeli içinortakpaydasında bir dizi reformaöncülük etmektedir.Türkiye, cari açığı yönetilebilirdüzeye indirdiği, hatta fazlayadöndürdüğü, uluslararasırezervlerini takviye ettiği bir fırsatpenceresini kullanmaya çalışmaktadır.