Konular, kişiler ve yapılması düşünülen işler iç içe geçince...Dışarısı da bu süreçlere müdahil olmaya heveslenince...Olayların birbiri ile ilinti örgüsünü doğru kurmak zorunlu oluyor.Meselelere Türkiye merkezli bakmak durumundayız.Gel gör ki küresel güçlerden medet umanbeyanları da araya girinceheyecanı yaşayanların bile kafası karışıyor.Çünkü hukuk ve insan hakları bağlamında atılacak her ileri adımın taraftarları, bu çabaları manipüle etmek isteyen yabancıların içerideki sözcülerinin ağzından çıkanları da duyunca, çekinceye kapılabiliyorlar.Ülkemizdoğrudan ilgilendirenhassas bir dönemi yaşıyor.Bu dönemde, rasyonel gerekçeler kadar irrasyonel beklentiler de devreye sokularak ittifak zincirleri koparılmaya, güven ortamı zedelenmeye çalışılıyor!

***

Ekonominin yenilenen yol haritası duygusallıktan uzak ve gerçekçi...Reel şartları gözeten, stok sorunların aşılması için yıllara sari kazanımlardan cesaret alan özgün bir durum söz konusu. Bu yaklaşımın esası, stratejik tedbirler kadar psikolojik faktörler ile uluslararası siyasi ve finansal ilişkileri güncellemeyi de içeriyor.Bu yüzden Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sanıldığı gibiizah ediyor. Ekonomi alanındaki istikrarın kalıcı olabilmesi, jeopolitik risklerin yönetimini öncelik haline getiriyor. Bir süredir AB kanadında,diyen lobininağırlığı artıyor. Ki Libya'yainsani yardım malzemesitaşıyan Türk bayraklı ticarigemiye AB deniz görevgücü tarafından korsancatutumla operasyondüzenlenmesini de 10-11Aralık 2020 AB Devletve HükümetBaşkanları Zirvesiöncesi mesaj olarakokumakmümkün!Hem AB ile ilişkileri bir zemine oturtacaksınız, hem Doğu Akdeniz ve Libya'da Türkiye'nin hak alaka ve menfaatlerini koruyacaksınız, hem de AB ile dış ticaret ve sermaye akışı dengesini sürdürebilir kılacaksınız.AB'nin iki ana ekseni Almanya ve Fransa, Birlik içindeki gücü ve refahı Türkiye ile paylaşmaya yanaşmıyor. Tam üyelik perspektifinin içi sürekli boşaltılıyor. Türkiye, kendi kapasitesi ile milli çıkarları için inisiyatif alınca, bu kez frenlenmesi gereken ülke konumuna oturtuluyor! AB, hatalı yola girebiliyor.Terörle mücadele denildiğinde de PKK'lılar, FETÖ'cüler ve sokak kalkışmasının finansörleri ön şart olarak Türkiye'nin karşısına getirilebiliyor.Gösterge olduğu ileri sürülen yargılamaların dosya bağlamından koparılarak sihirli (!) siyasal dokunuşla neticeye bağlanması gereğini ima edebiliyorlar.denildiğindemerakı içindekilere,diye kafa yoranlara aynı anda rastlanıyor.Ankara'da, reform adı verilen ve bir şeyleri yeniden şekillendirme arayışının da ötesindesüreci başlıyor!