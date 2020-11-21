Gerek ekonomide gerekse özgürlük- güvenlik dengesinde yeni ve özellikli bir dönemin kapısı aralanıyor. Henüz ete kemiğe bürünme aşamasındaki hazırlıkların içselleştirilmesi ve bilhassa siyasi komplikasyona yol açmadan ilerlemesi çok önemli.Esasen,söz ediyoruz. Yani yeni şartlara göre yenilenme gereğinden...Devlet idaresinde ekol ve yöntem farklılığının ön plana çıkabildiği bu tür ortamların, açık ve örtülü mesaj trafiğine dönüştürülmeden yönetilmesi hassasiyet arz ediyor.Ne kazanımların feda edilmesi söz konusu olabilir ne de ileriye doğru atılması kaçınılmaz adımların aksaması!Son günlerde sıkça karşılaştığımız soru ve cevabı bir gösterge olarak alınabilir:Tabii ki...

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Ankara'da,bağlamında, pro-aktiftedbirler dizisi üzerinde çalışılıyor. Cumhurbaşkanı'ındiye nitelendirdiği durumu, bu manada okumak da olası.Burada dikkat edilmesi gereken husus, dün ile bugün arasında sürekli karşılaştırma ve sorgulama yapılmasında düğümlenmektedir.gibi bir varsayım sadece yanlışagötürür.Dün de bugün de yarın da tercih ve uygulamaları ile AK Parti'ye aittir ve ait olacaktır.Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı, piyasa ile yeni bir başlangıç için fırsat penceresi açmaktadır. Yoksa faiz düzeltmesi nihai bir çözüm olmadığı gibi görünür gelecekte yan etkiler de yaratabilir. Kuru dengelemek için kullanıldığı ileri sürülen faiz,tek başına anlam ifade etmemektedir.Yapılmak istenen şey, belirsizliğin azaltılması ve güvenin pekiştirilmesi suretiyle önce iç tasarrufların TL'ye dönmesinin özendirilmesi, sonra uluslararası sermayenin yatırıma teşviki suretiyle döviz rezervlerinin takviye edilmesidir. AB ve ABD ile ilişkilerin seyri, jeo-politik faktörlerin ağırlığı ortada iken faiz kararını stratejik diğer adımların izlemesi zorunluluktur.Düne kadar keyfi fiyat artırmayıisteyip de bunu yapamayanların,En küçük türbülansta işten adamçıkarmak isteyip çıkaramayanların,Yurtdışına para transfer etmek içinpozisyon bulamayanların,Kredi kullanan firmaları sıkıştırmakiçin fırsat kollayanların eski alışkanlıklarınadönmelerine de geçit verilmemelidir.Ekonomiden insan haklarına, hukuk reformundan demokratik hamlelere kadar geniş bir yelpazeye yayılması arzulanan iş ve işlemlerin başarısı, dünün doğrularından yararlanıp yarının gerçeklerine göre hareket etmekle mümkündür...