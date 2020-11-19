Cumhurbaşkanı'ın, "mesajı ile başlattığıyeni dönem, dört çevreyişoke etti...FETÖ'cüler ve kriptoları.CHP ve etrafındaki muhalefet bloğu.AK Parti'den kopan ve yeni bir ittifak zinciri kurmaya çalışan partiler.Türkiye'de ekonomi kaynaklı türbülans bekleyen ve buradan kendine uygun siyasi tasarım çıkarmayı hedefleyen dış odaklar ile kimi sermaye uzantıları.Cumhurbaşkanının birbirini tamamlayıcı beyanları sonrası en çok sesi çıkanlar, daha ilk andan kategorik itirazlarını sıralayanlar, yapısal değil kozmetik düzenlemeler olacağını iddia edenler de bu çevreler oldu.ÇünküErdoğan'ın olayların gelişimi gözeten,bu sayede gerçekçi ve esnek çözümlerüretebilen liderlik kabiliyetini tam olarakhesaba katamadılar!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve ekonomideki yeni nesil reformları siyasal ajandasında öne çıkarması,diye tepkisellikle karşılanacak bir gelişmeyi değil,diye ele alınması gereken özellikli bir durumu ifade ediyor!

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Tasavvufun büyük isimlerinden'nin o güzel anlatımından esinlenerek yeni şartları izah edecek olursak...Her hal ve şartta çare,dadır. Tıpkı AK Parti'nin arayışının isminde gizli olduğu gibi..Yeni arayışın manasınakanıt arayanların,ile AKParti siyasal genetiği arasındakigüçlü bağlara bakmasınınyeterli olacağı gibi...

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Değişime direnen, eski alışkanlıklarlahareket etmek isteyenler olabilecektir.Özgürlük-Güvenlik dengesindeyeni nokta aranırken, kritik alanlardakikazanımları baskılama arayışları da gözlenebilecektir!Hukuki alandaki düzenleme çabasınıntaraftar bulması, kriter haline getirilendavaların seyri ile ilişkilendirilebilecektir.Bilhassa ekonomi sahasında dünile bugünü kıyaslayıp çarşıyı karıştırmakisteyenler de türeyecektir. Dün de bugünde yarın da AK Parti'nindir.Tanımlanmak ve içi doldurulmak istenen çerçeve geçmişle hesaplaşma vesilesi değil,iradesidir. Bu iddianın pozitif sonuç verebilmesi ise risk yönetmesini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitleleri ikna gücü ve ekonomik başarıyla doğrudan ilgilidir...