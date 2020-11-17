Cumhurbaşkanı'ın açıkladığı,gerek kamuoyundayarattığı olumlu etki gerekse beraberindeyapılan yorumlar itibariyle ilginç birdönemin de kapısını araladı.Adı ileidealini taşıyan ve adanmışlığını buiki değer üzerinekuran bir partininhakim siyasimerkez olmaözelliğinin gereğiniyerine getirmesikadar doğal birşey olamaz.Bu yaklaşımın,çizgisi ile açıklanamayacağı da çok açıktır.Çünkü yeni dönemin motivasyonu,dediğinizdedediğinizdesöz konusudur.Sn. Cumhurbaşkanının ifade ettiği, yakın zamanda idari ve yasal adımlarla içi doldurulacak çerçeve Ankara'da ciddi karşılık bulmuş durumdadır.Cumhurbaşkanının odaklandığı başlıkların siyasi ve bürokratik altyapısının aylardır olgunlaştırıldığı anlaşılmaktadır.

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karşılaştırmasına girmek yerine, son günlerde aktive olan kişi ve kurumlara dikkat etmek öncelikli konulardan biri olmalıdır.Nihayetinde esas olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin milletteki karşılığıdır.Yakın zamana kadar sütre gerisine çekilen ve şimdi işlere dört elle sarıldığı izlenimi veren sivil toplum kuruluşlarıyla kimi siyasi aktörlerin samimiyetleri ve hakiki beklentileri doğru tartılmalıdır. "görünümlü faaliyetlerin gerçek karşılığının,ortaya çıktığı unutulmamalıdır!

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Başını FETÖ'cülerin çektiği kimi muhalif unsurların yürüttüğü dezenformasyon çalışmalarına da dikkat edilmelidir.Kişi ve kurumları hedef alan, kimyasını bozmaya çalışan, spekülatif olmasına karşın inandırıcılık algısı da oluşturan paylaşım ve yorumların fitne içerikli olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.Ertelenmiş hesaplarını bu ortamda görmeye meyledenlerin bu niyetleri siyasi akıl süzgecinden geçirilmelidir.Sanki hükümet değişmişçesine ekopolitik hava yayanların derdi başkadır.AK Parti'nin 18 yıldır öncülük ettiği değişim-dönüşüm dalgası konjonktürel değil, yapısal mücadelenin adıdır.İç ve dış şartları gözeten, milletin sıcak talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenen, AK Parti'nin öteden beri hazırladığı stratejik reform hamlelerinin güncel önceliklere göre hızla gündeme alınması çabası vardır.