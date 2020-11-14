Bu sıralar piyasalarda ve siyasi sahada gözlenen gelişmelere çok yönlü bakmakta fayda var.Cumhurbaşkanı'ın, 11 Kasım'da AK Parti grup toplantısında verdiği mesajlarla başlayan süreç, 13 Kasım'da Tekirdağ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayla iyice şekillendi.Başkan Erdoğan dün,derken,gerekçesini de ekonomide dünyanın veTürkiye'nin içinden geçtiği şartlara dayandırdı.Ve ardından kilometre taşlarını şöylesıraladı:Enflasyonu tek haneye çekmek öncelik olacak.İstihdamın artırılması yoluyla vatandaşların iş ve aş endişeleri ortadan kaldırılacak.Yerli ve uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine güveni pekiştirilecek.İnsan Hakları Eylem Planı, temel hakların korunmasından mülkiyet hakkına kadar ilave hükümlerle revize edilecek.Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler süratle hayata geçirilecek.

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Cumhurbaşkanı, gerçekçi analize dayanan ve pragmatik adımlar içeren çerçevenin ilanı ile birlikteda özellikle vurguladı. Dinleyen herkestededirten o net cümlelerin kalıcı etkisi ve nihai sonuca ulaşması, Ankara'daki karar alıcıların soğukkanlı yaklaşımını, yani ihtiyatlı duruşunu gerektiriyor.Her şeyden önce, görünür gelecekte piyasalarda gözlenebilecek dönemsel dalgalar ister istemez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasal kıyılarına çarpacaktır. Bu nedenle yenilenen ekibin ve yaklaşımın görünür gelecekte somut başarılar elde etmesi mutlak zorunluluktur.Piyasalarında kritik eşiktir. Yani, enflasyon-faiz denkleminde ileriye mi bakılacak, yoksa geriye yönelik kayıp iddialarının telafisi mi talep edilecek? Bir başka anlatımla 19 Kasım'daki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkması muhtemel faiz artışı, piyasaları rasyonel çizgiye mi çekecek, yoksaistekleri için günlük taktik hamleler dizisi mi başlayacak?Türk-Amerikan ilişkilerinin Ocak 2021'den sonraki seyri belirginleşene kadar piyasalarında hesaba katılmak durumundadır. İyi niyetli ve samimi siyasi hamlelere rağmen, ertelenmiş dosyaların alacağı şekle göre tavır belirlemeye meyilli sermaye gruplarının olduğu akılda tutulmalıdır.isimlerinde simgeleşen hassas yargılamaların, ekonomide ve hukuk güvenliği sahasında yeni dönemin başladığının kabulü için birer kritere dönüştürülmekte olduğu görülmeli, bu beklentiler doğru yönetilebilmelidir.Yerli ve milli ekonomi mücadelesinden rahatsız olan çevrelerin, an itibariyle yarattığıda gözden uzak tutulmamalıdır.Ekonomide özellikli bir dönem başlamış; piyasaların ısrarını, küresel sermayeyi ve insan haklarını gözeten politikalar esnek hamlelerle güncellenmiştir.