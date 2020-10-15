Pandemi şartları nedeni ile 7 ay sonra toplanan AK Parti Grubu'ndan edindiğimiz izlenimler, pek çok açıdan dikkate değerdi...Her şeyden önce Cumhurbaşkanı'ın, parti grubunu ve teşkilatları önceleyen tam sahada siyaset stilinin neden gerekli olduğu net biçimde gözlendi. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanını özlemişlerdi ve coşku üst düzeyde idi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kurumsal yapı ile AK Parti Genel Merkezi ve TBMM Grubu arasındaki sihirli dengenin önemi bir kez daha teyit edildi. Sahaya hakim milletvekillerinden yansıyan sıcak tespitlerin karar süreçlerine yansımasının mutlak gerekliliği vurgulandı.Cumhurbaşkanınındikkat ve özen gerektiren bir döneme işaret etmekle birlikte, Sn Erdoğan'ın ağırlığını sahaya yansıtamadığı anlarda araya fitne odaklarının girebildiği,ifade edildi.Ankara'da bir süredir farklı kamu kurumlarında ve değişik düzeylerde direnç odaklarının geliştiği iddiası ile durumdan vazife çıkarma heveslilerinin var olduğu tezi, önceki akşam bir AYM üyesinin sosyal medya paylaşımı ile adeta tescillendi. Hatta AK Parti'den kopan siyasi dallara bilgi servisi yapıldığı kuşkusu daha da ciddiye alınmaya başlandı.Cumhurbaşkanı,aylar sonra topladığı parti grubuna özellikle hatırlatma gereği duydu. Bu yaklaşımı gerek MHP ile ilişkilerin sürdürülebilirliği gerek vekillerin gözetmesi gereken ölçünün hassasiyeti gerekse de erken seçim tartışmalarına karşı duruş niteliğindeydi.Kurumsal isminin önündeveyakimliği bulunan, maaleseffaaliyetlerde bulunan sivil toplum örgütlerinin durumu da tam manası ile masaya yatırıldı. Nitekim Türk Tabipleri Birliği'nden başlanarak bu alanda nokta düzenlemelerin yapılacağı sinyali alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi başta olmak üzere toplumun hayati gördüğü konuların tamamındagönülden inanarak paylaştı. Bu manada, AK Parti Grubu'nun moral motivasyonunu pekiştirmekle kalmadı, Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfinin ikinci fazına ilişkin müjdesi ile halkın bütününü ilgilendiren olumlu gelişmeyi de açıkladı.Anayasa Mahkemesi, kararları ve bazı üyeleri etrafında dönen netameli konulara değinirken dikkatli bir dil kullanmaya özen gösterdi.her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı, devlet organlarının ahengini akort edecek tarzda inisiyatif alacağının ipuçlarını verdi.