Bizler için tabii kiKurucu lider!Cumhuriyet çatısı altında tarihi buluşmayı gerçekleştiren devlet adamı.Bu kadim coğrafyada bin yıldır yaşayan Türk milletinin ezelden ebede var oluşunun timsali.Farklı inançların ve izlenen yolların, laiklik ortak paydası altında barış içinde bir arada yaşamasının teminatı.Türkiye'nin, darbelerle malûl demokrasi yolculuğunda Atatürk,Hem sağdan hem de soldan politik girişimlerle içi boşaltıldı.Birleştirici güç özelliği aşındırıldı, neredeyse ayrıştırma vesilesi yapıldı.olarak farklı tanımların içine hapsedilerekadeta parçalandı.Ne olduğu gibi anlaşılmasına fırsat verildi ne de kutsiyet atfedenlerin tekelinden kurtulabildi.Gelgelelim, cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu her fırsatta vurgulayan CHP'deki tartışma, yani Mustafa Kemal ve Atatürk düzlemindeki savrulma hiç de ihmal edilecek bir konu değil. Bakmayın siz zoraki ve taktik açıklamalara. CHP içi dinamikler ile CHP'ye etki eden güçler bambaşka bir tasarımın ipuçlarını vermekte.'nun genel başkanlığa getirildiği 2010 baharından bu yana yapılan denemeler, gelgitler, ekip ve söylem değişimleri belli ki somut bir aşamaya gelmiş. Üstelik bu zihni ve siyasi olgunlaşma süreci, yakın coğrafyamıza ilişkin etnik-mezhep temelli ayrışmalar ve stratejik hesaplarla da sanki örtüşmekte.Şimdilerde bitkisel hayata giren AB-Türkiye ilişkilerinin zirve noktasında tam üyelik müzakere çerçevesi çizilirken, Brüksel'den Ankara'yailetilmişti.başlığı etrafında bilhassa Fırat ve Dicle'ye ipotek konulması düşünülmüş, ardından da Alevi yurttaşlarımız içinstatüsü istenmişti. Neyse ki Türk devlet aklı bu tuzağa düşmediği gibi bu toprakların mayasındaki Alevi vatandaşlarımız da cumhuriyetin asli ve birinci sınıf mensupları olduklarını gür sesle haykırmışlardı.misali şimdi,CHP içinden dışa vuran güncelkodlara baktığımızda şunları görüyoruz:diyenler,Kurtuluş Savaşı şartlarını veTürkiye'nin tüm unsurları (!) ileverildiğini düşündükleri mücadeleyiesas alıyorlar. Bugünkü Türkvatandaşlığı tanımını reddediyorlar. Bir türkavramsallaştırması içindedayalıyeni anayasa peşinde koşuyorlar. BöyleceKürt ve Alevi kökenli vatandaşların cumhuriyetlebağını koparıpve 2. yüzyıldakicumhuriyet tasavvuru üzerinden bambaşkahayalleri olduğunu itiraf ediyorlar.diyenler isediye adlandırdıkları devletleşme yıllarındanilham alıyor, maalesef hala,hedefi peşindekoşuyorlar. Dar bir alana sıkıştırdıkları Atatürkposteri ile geniş bir alanı kuşatacaklarını sanıyorlar!İster CHP'li olsun ister siyasetin başka bir yelpazesinde konuşlansın...Milli, demokratik devlete yaslanan, din ve vicdan, ifade ve teşebbüs hürriyetine inanan, anti emperyalist duruşu benimsemiş her vatandaşın son derece uyanık olması gerekiyor.Mesele, Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin sınırları ile ilgilidir.bütünlüğüne karşı yazılan senaryoları altetmek ise bizlerin elindedir!