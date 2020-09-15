Koronavirüs salgını ile mücadelede dikkat çeken ülkelerin başında Almanya geliyor. Peki, Almanya Şansölyesi'in bu süreçte,ile başlayıpşeklinde devam eden sıralama yaptığı biliniyor mu?Dün açıklanan veriler, Türk sanayisinin pandemi kaynaklı sorunlara rağmen ciddi büyüme eğiliminde olduğunu teyit etti. Evet, her işin başı sağlık. Ancak virüsle mücadele, hayatın devamlılığı öncelik alınarak sürdürülmeli. Yani, bundan sonraönlemleri ve gerekirsebirlikte yol alınmalı ama toplumsal dinamizmin hız kesmesine izin verilmemeli.Milletçe ilginç bir özelliğimiz var. Konu, şahsımızla ilgili olunca aslan kesiliyoruz.Sıra üçüncü kişilere gelince de sonuna kadar atıp tutabiliyoruz. Kuşkusuz ülkeyi yönetenler eleştirilmeli, eleştiriye de açık olmalı. Buraya kadar tamam. Lakin önemli olan kısmı bundan sonra başlıyor.diyehayıflanıyor, biraz yıldızıparlayanı ise yıpratmakiçin elimizden geleni ardımızakoymuyoruz!İşte size en canlı örnek,alanından.Türkiye'nin pandemiye karşı verdiği mücadele dünya ile eş zamanlı sürüyor. Ve bu çabası,düzeydeseyrediyor.Tabii ki beklentiler yüksek ve vatandaşçıtayı en yukarıya yerleştiriyor. Amenna! Bunakarşın duyarsız insanlar yüzünden vakalar hergeçen gün artarken,Yeni normale geçildikten sonra yabancıturistlerle birlikte 20 milyonu aşkın insanınseyahat ettiği bu ortamda Türkiye'nin sağlık altyapısı,hareketlilikle doğrudan bağlantılı olanpandeminin riskini göğüsleyebiliyor! BundaCumhurbaşkanı'ın, sağlıkyatırımlarına özel önem veren tercihinin büyükpayı bulunuyor.AB üyeleri, Kovid vakalarını ağır hasta aşamasında tedaviye alırken Türkiye, 11 bini aşkın temaslı tarama (filyasyon) ekibi ile özgün bir yol izliyor.olarak adlandırabileceğimiz yöntemi uyguluyor. Örneğin Avrupa'da bir ülkede Kovid'e yakalanmış olabileceğiniz şüphesi ile hastaneyi aradığınızda,cevabı alabiliyorsunuz. Oysa Türkiye'de, Kovid-19 pozitif tanısı alındığı anda sağlık ekipleri seferber oluyor. Hemen izolasyon ve tedavi süreci başlıyor. Üstelik HES kodu sayesinde 125 bin civarında riskli kişinin seyahatinin engellendiği bir ülkeden bahsediyoruz.Hatta şu anda evde izole olan hastaları ayrıca bir doktor ekibi izliyor. 14 günlük karantina süresince en az 4 kez arıyor ve belirtisi ağırlaşmaya başlayanları derhal hastaneye aldırıyor.Sağlık Bakanlığı, birilerinin iddia ettiği gibi verileri gizliyor olabilir mi?Kovid'i taşıyan 10 kişiden 8'i belirti göstermiyor veya çok hafif atlatıyor. 1'i hafif-orta düzeyde hastalığı geçiriyor. 1'i de hastanede tedaviye alınıyor. Dünya, belirti göstermeyen 8'le uğraşmazken, Türkiye bu kişileri de bulup izole etmeye, ağır hasta olmamasına çalışıyor. Sağlık Bakanlığı sürekli test-tarama yapıyor, haliyle sayısı artan vakalara rastlanıyor.Mesela Türkiye'de de Avrupa'daki gibi sadece solunum sıkıntısı olanlara test yapılsa, vaka sayısının sınırlı kalacağına şüphe yok!Sağlık Bakanı, samimi birOnun da dediği gibiKovid sürecinde Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanıile ekiplerinin gayretlerini bir kenara not etmek, yergi kadar övgüyü de unutmamak gerekiyor!