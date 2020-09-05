Aşağıdaki tespitleri ben de kaleme almak isterdim...İslami, insani ve akademik değerlerle donanmış bu cümlelerin hepsi çok değerli. Bu nedenle,başlıklı eserden, güncelolaylara ve tartışmalara ışıktutacak bölümleri özellikle seçtim. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesitarafından 2019 yılında yayımlanan o eserden bazı paragrafları birlikte okuyalım ve salim kafa ile düşünelim. Zira din adına konuştuğunu sanan, münferit örneklerden hareketle genelleme yapan, dini temsil ettiği iddia edilen kişilerin hataları üzerinden İslam'ı zedeleyen yorum ve değerlendirmelere girenlerden biraz sıyrılalım. Gelinistifade ederek hem kendi iç dünyamıza hem de çevremize bakabilelim ve mümkünse örnek olabilelim.

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Ama Müslümanlarda ciddi bir özgüven kaybı oldu.Ulemayı ve şeyhleri eleştirilebilir ve yanılabilir kişiler olarak değil deOysa yanılmaz olan Kur'an ve Sünnetin bilgisidir!deniliyor. Kim belirleyecek gerçek İslam'ı?deniliyor. İyi ama zaten sorunların arkasında ulemanın zihin yapısı yok mu? Yapılacak şey belli: Şablonlar ortaya koymak yerine,sahip kılmak. Böylece İslam'ı anlama ve yaşama tercihini ona bırakmak.

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Günümüzde tarikatlar ve cemaatler, topluma maneviyat ile güzel ahlak vermek yerine,girmiş durumda.Bugün Türkiye'de,Her biri ekonomik sektördür.Boğazlarına kadar dünyevileşme girdabındadiyerek döneduruyorlar. Dinden kazandıklarını dünyaya yatırıyorlar.Dini görünen cemaatlerin kolayca siyasi manevralara ve işbirliklerine girmesi, adeta kendi borsasını oluşturması da dünyevi karakterleri sebebiyledir.

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Bir toplumda dinin çok konuşulur ve her olay vesilesiyle gündeme getirilir olması dindarlığa ve dine ilgiyi artırmaz. Aksine, dinin teoride değil, insanların zihninde ve algısında yorgunluğunu ve yıpranmasını artırır.r. Özellikle sosyal medyada yaygın dolaşımda olan müstehzi ve gevşek üsluplu, güldürü ağırlıklı, ilgi çekme amaçlı dini sohbet ve anekdotlar, aslı esası olmayan menkıbeler ya da İslam akidesine sığmayan anlatılar, farkında olmadan dini değerleri eritmektedir.

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Çocuklarımız, torunlarımız sorguluyor,görüyor, biliyor. Bireyin olmadığı, kadınhakkı, insan hakkı, çevre bilinci, bilgi üretimi,sosyal adalet, hukuk, özgürlük, düşünce gibitemel değerlerin yeterince gelişmediği, sadecemenkıbe, gözyaşı, ötekileştirme ve öfkeninyer aldığı bir din anlatımıÇocuklarımız, torunlarımız daha büyüksorular soracaktır.Dünyadaki kötülükler bizim kaderimizve Yüce Yaratan'ın bir cezalandırması değil,insanın kendi eliyle yapıp ettiklerinin bir sonucudur.Doğruyu en iyi bilen Cenab-ıMevlâ'dır. Başarı ve sonuç O'nun lütfudur.Bize düşen, doğru bildiklerimizi söylemek ve yapmaktır!