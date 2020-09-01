Görünür gelecekte siyasal tercihleri belirleyecek en kritik faktör acaba ne olacak? Burada kastettiğim husus,gibiher zaman gündemde olabilen konular değil. Zamanın ruhuna göre öncelik ve şekil değiştiren bu sorunları da çözebilecek iradedir esas olan.O halde soruyu şöyle genişletelim:Vatandaşın kararlarını,mı yoksamı şekillendirecek?Tanımlı sistemler içinde yönetim birikimini sergileyen kadro hareketleri mi öne çıkacak?Yoksa,mı temel davranışlara yön verecek?Küresel sistemin çözümden çok gerilim ürettiği günümüz şartlarında sadece Doğu Akdeniz'e ve farklı ülkelerin hesaplarına bakmak bile pek çok şeyi anlamaya yetiyor...Brexit (İngiltere'nin ayrılışı)sonrasında AB'yi bir arada tutmaya veAvrupa'nın mutlak liderliğini üstlenmeye çalışıyor.Yakın tarihte ağır ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ı kurtarma planı uygulayan ve bu yollaAlmanya, hem bu hegemonyayı sürdürmek hem de Ege ve Akdeniz'deki dengeleri kontrol etmek istiyor.(Daha doğrusu Macron!) AB'nin ve Akdeniz'in hakim gücü olma hayalini gerçekleştirmeye çabalıyor. Bu sayede iç gündemini de baskılıyor. Cumhurbaşkanı'ın Fransa'dakiler dahil Müslüman topluluklar üzerindeki etkisini kırmayı arzuluyor. Suriye ve Libya sahasında erişemediği hedeflerine,Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan eliyle Doğu Akdeniz'de ulaşmaya çabalıyor.Yaklaşan başkanlık seçimlerinin harareti, artan işsizlik, ırkçılık karşıtı gösteriler nedeni ile Washington iç gündemine hapsolmuş durumda. Beyaz Saray, bölgesel krizlerde hakem rolünü kaybettiği gibi bu sıralar sorunları çözmek yerine öteleyerek zaman kazanmayı da amaçlıyor.ABD yönetimi, küresel liderliğini korumak adına Çin'e ve Uzakdoğu'ya yönelik yeni politikalar geliştirirken, Avrupa ve Ortadoğu'daki stratejik gerçeklikten kopamıyor.için patinaj yapıyor.AB'nin ve NATO ittifakının zayıflamasını ilgiyle izliyor ve hatta teşvik ediyor.Sovyetler Birliği dönemindekinüfuz alanını Doğu Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu(Suriye) ve Kuzey Afrika'da (Libya) yenidenkuruyor. Enerji kartına dayalı diplomasisi zayıflayanRusya, farklı etnik ve dini grupları barındıransiyasal sosyolojiden kaynaklı risklerin de tedirginliğiniyaşıyor.Filistin'i yok etme, İslam âleminiparçalama, coğrafyadaki varlığını ise kalıcı veüstün kılma politikasını gün be gün hayata geçiriyor.bir adım daha yaklaşıyor.Tabii ki bu denkleme Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İran da dahil edilebilir. Ama şimdilik Akdeniz çanağındaki esas oyunculara odaklanmak daha doğru.Türkiye ile Yunanistan'ı sınırlı sıcak çatışmaya sokmak isteyenler, buradan Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımların da altyapısını kuruyorlar.İsimleri büyük de olsa bu ülkelerin iç meseleleri hayli ağır veBundan da önemlisi krizlere karşı bağışıklığı yok denecek kadar az olan eski büyüklerin,yani Erdoğan liderliğini karşılarına almaları!.. Yani büyük yanılgıya düşmeleri...